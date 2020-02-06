12:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Какое наказание ждет судей, отпустивших Насирбека Алмаматова, решает комиссия

Дисциплинарная комиссия при Совете судей сегодня рассматривает ответственность судей, отпустивших экс-начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбека Алмаматова, который позже сбежал из страны.

В ходе заседания представитель Общественного объединения «Институт общественного анализа» Айсулу Айтбаева заявила, что при рассмотрении дела судьи нарушили уголовное законодательство.

Читайте по теме
Сбежавший экс-чиновник ГРС Насирбек Алмаматов объявлен в розыск через Интерпол

«Закон говорит, что если с момента преступления вынесен приговор, то его можно лишь смягчить. Однако судьи второй инстанции рассмотрели уголовное дело по старому кодексу, хотя ранее оно рассматривалось по новому. Это было сделано для того, чтобы назначить подсудимому штраф. Насирбек Алмаматов, выйдя из-под стражи, оплатил штраф и скрылся. Мы просим комиссию направить дело в отношении судей в прокуратуру для дачи их действиям юридической оценки», — сказала Айсулу Айтбаева.

Представитель Генеральной прокуратуры Умут Конкубаева заявила, что надзорный орган просит привлечь судей к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Его обвинили в создании устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны.

Напомним, на Совете безопасности президент страны возмутился тем, что генпрокурор и глава Верховного суда делают вид, что ничего не происходит.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142791/
просмотров: 428
Версия для печати
Материалы по теме
В 2019 году 81 судья получил дисциплинарное взыскание
В Кыргызстане сформирован новый состав Совета судей (список)
На председателя Октябрьского районного суда пожаловались в Совет судей
В Совет по отбору судей поддержали кандидатуру Аликбека Арзиева
Депутаты расписали полномочия Дисциплинарной комиссии при Совете судей
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Из&nbsp;скандала в&nbsp;скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять Из скандала в скандал. Министр культуры продолжает всех удивлять
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
На&nbsp;российском сайте продают кыргызские паспорта На российском сайте продают кыргызские паспорта
Бизнес
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
Все ради абонентов. В&nbsp;компании &laquo;Акнет&raquo; подвели итоги работы за&nbsp;2019 год Все ради абонентов. В компании «Акнет» подвели итоги работы за 2019 год
6 февраля, четверг
12:35
Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Решение за акционерами Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Решен...
12:32
Как будет развиваться аэропорт «Манас», решат консультанты
12:27
В госведомствах начнут внедрять новые стандарты защиты детей от насилия
12:22
Вице-мэр Бишкека — злой полицейский. Депутат потребовала наказать чиновника
12:20
Масштабы проекта по внешнему управлению в аэропорту «Манас» озвучат через год