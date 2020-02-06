Какое наказание ждет судей, отпустивших Насирбека Алмаматова, решает комиссия

Дисциплинарная комиссия при Совете судей сегодня рассматривает ответственность судей, отпустивших экс-начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбека Алмаматова, который позже сбежал из страны.

В ходе заседания представитель Общественного объединения «Институт общественного анализа» Айсулу Айтбаева заявила, что при рассмотрении дела судьи нарушили уголовное законодательство.

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«Закон говорит, что если с момента преступления вынесен приговор, то его можно лишь смягчить. Однако судьи второй инстанции рассмотрели уголовное дело по старому кодексу, хотя ранее оно рассматривалось по новому. Это было сделано для того, чтобы назначить подсудимому штраф. Насирбек Алмаматов, выйдя из-под стражи, оплатил штраф и скрылся. Мы просим комиссию направить дело в отношении судей в прокуратуру для дачи их действиям юридической оценки», — сказала Айсулу Айтбаева.

Представитель Генеральной прокуратуры Умут Конкубаева заявила, что надзорный орган просит привлечь судей к строгой дисциплинарной ответственности.

Напомним, Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Его обвинили в создании устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.