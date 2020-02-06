Автовладельцам повсеместно недоливают бензин. Финпол проверил АЗС

Финансовая полиция провела расследование, на каких автозаправках недоливают бензин. Об этом на пресс-конференции сообщил старший оперуполномоченный управления оперативной работы и дознания ГСБЭП Рамиз Алиев.

Читайте по теме Как заподозрить недолив топлива и что делать?

Он отметил, что в ведомство обратилось с заявлением одно из СМИ с просьбой проверить сообщения читателей о фактах недолива топлива на АЗС Бишкека и Чуйской области.

«На каждой заправочной станции мы закупали по 10 литров бензина Аи-92. При первой же проверке на 10 АЗС недолив составил более 100 миллилитров. Факты были запротоколированы и переданы в следственное управление», — сказал Рамиз Алиев.

Финпол провел четыре контрольные закупки на 12 АЗС, и в каждом случае были выявлены факты недолива.

Рамиз Алиев добавил, что для второго закупа были привлечены специалисты Кыргызстандарта для точного определения недолива.

«Закуп проводился на тех же станциях, но данные разительно разнились с первой закупкой. Недолив был от 25 до 200 миллилитров. На одной из АЗС отмечен перелив на 100 миллилитров. Кроме того, отобрали 2 литра для установки октанового числа. Исследование провели в центре испытаний и метрологии по протоколам. Только на одной АЗС выявлено расхождение. Фактическое значение составило 90,4», — заметил он.

Старший оперуполномоченный подчеркнул, что после анализа такой разницы в Финполе решили, что погрешность мог дать мерник, который использовался для замеров.

«Мы его поверили в центре метрологии, опломбировали и провели третью закупку. Так как были подозрения, что, возможно, происходит утечка информации, решили закупить бензин Аи-95. В ходе закупки также был выявлен недолив на разных АЗС, и данные сильно отличались от полученных во время первого и второго», — пояснил он.

Недолив зафиксировали и во время четвертой закупки.

Следователь центрального аппарата следственного управления ГСБЭП Айбек Мамбетов добавил, что по итогам начата налоговая проверка всех АЗС.

«Следствие еще продолжается, все сотрудники АЗС были допрошены, но не смогли объяснить, почему выявлены такие факты. После завершения налоговой проверки будем выяснять, почему происходит недолив», — сказал он.