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Общество

Цифра дня. 160 миллионов сомов выделили на лекарства для онкобольных детей

Правительство Кыргызстана впервые выделит из госбюджета 160 миллионов сомов на приобретение медикаментов для проведения химиотерапии и лечения онкобольных детей. Об этом сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова на I Конгрессе онкологических пациентов, посвященном Всемирному дню борьбы с раком.

По ее словам, сегодня рост онкологических заболеваний является серьезной проблемой не только для нашей страны.

Вице-премьер призвала кыргызстанок уделять особое внимание скринингу (выявлению злокачественных новообразований).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142780/
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