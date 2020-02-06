Пристройка появится в детсаду № 12. Мэрия Бишкека объявила конкурс

Управление капитального строительства мэрии Бишкека объявило конкурс на строительство отдельной пристройки к детскому саду № 12 на улице Панфилова, 310. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, с учетом сейсмических условий пристройка будет одноэтажной, площадью 496 квадратных метров. В ней предусмотрены помещения для двух детских групп на 50 детей, со спальнями и игровыми залами, большой актовый зал для музыкальных занятий.

Стоимость строительно-монтажных работ — 24 миллиона сомов. Заявки принимают до 25 февраля 2020 года.