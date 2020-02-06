Рабочая виза в Турцию кыргызстанцам обходится в $80 вместо $30

Представители Ассоциации частных агентств занятости утверждают, что договоренность о взаимном снижении стоимости рабочей визы нарушена. Об этом 24.kg рассказал глава ассоциации Шерболот уулу Аскербек.

По его словам, действует соглашение, что трудовая виза не может стоить выше $30 для граждан Турции и граждан Кыргызстана.

Сниженные ставки сборов за оформление трудовых виз, согласно договору, должны применять с 15 мая 2019 года.

«Однако граждане нашей страны платят за рабочую визу $80. Посольство Турции в Кыргызстане не принимает заявки на них. Документы рассматривает частная фирма. Причем только одна. Это ОсОО оценило услуги в $50 за визу. В этом году ожидается, что примерно 10-15 тысяч граждан Кыргызстана должны получить рабочие визы», — подчеркнул Шерболот уулу Аскербек.

Он добавил, что их организация требует вернуть оформление виз в дипломатическое представительство. «Или пусть эта компания снижает цены. Мы же еще $175 платим в Турции. Вот и посчитайте. Плюс очереди. До четырех недель люди ждут пока примут их документы. В итоге наши мигранты теряют деньги и время», — отметил Шерболот уулу Аскарбек.

В МИД Кыргызстана пояснили, что стоимость общего пакета документов для выезда на работу в Турцию составляет $80 и включает: