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Общество

Рабочая виза в Турцию кыргызстанцам обходится в $80 вместо $30

Представители Ассоциации частных агентств занятости утверждают, что договоренность о взаимном снижении стоимости рабочей визы нарушена. Об этом 24.kg рассказал глава ассоциации Шерболот уулу Аскербек.

По его словам, действует соглашение, что трудовая виза не может стоить выше $30 для граждан Турции и граждан Кыргызстана.

Сниженные ставки сборов за оформление трудовых виз, согласно договору, должны применять с 15 мая 2019 года.

«Однако граждане нашей страны платят за рабочую визу $80. Посольство Турции в Кыргызстане не принимает заявки на них. Документы рассматривает частная фирма. Причем только одна. Это ОсОО оценило услуги в $50 за визу. В этом году ожидается, что примерно 10-15 тысяч граждан Кыргызстана должны получить рабочие визы», — подчеркнул Шерболот уулу Аскербек.

Он добавил, что их организация требует вернуть оформление виз в дипломатическое представительство. «Или пусть эта компания снижает цены. Мы же еще $175 платим в Турции. Вот и посчитайте. Плюс очереди. До четырех недель люди ждут пока примут их документы. В итоге наши мигранты теряют деньги и время», — отметил Шерболот уулу Аскарбек.

В МИД Кыргызстана пояснили, что стоимость общего пакета документов для выезда на работу в Турцию составляет $80 и включает:

  • оформление трудовой визы — $30 (в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями);
  • комиссионный сбор визового центра (услуги аутсорсинга) — $50.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142720/
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