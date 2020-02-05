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Общество

Единую налоговую декларацию сдали более 24 тысяч налогоплательщиков

На 5 февраля 2020 года Единую налоговую декларацию представили 24 тысячи 32 налогоплательщика. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, уже отчитались о доходах 6 тысяч 194 юридических лица, 13 тысяч 372 индивидуальных предпринимателя, 2 тысячи 377 физических лиц, 688 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, а также 1 тысяча 401 государственный и муниципальный служащий.

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Напомним, что юридические лица до 1 марта, физические до 1 апреля должны отчитаться в налоговых органах о полученных за прошлый год доходах, а также представить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельного участка.

Так, до 1 марта ЕНД обязаны представить отечественные компании, включая крестьянские и фермерские хозяйства, а также иностранные организации, осуществляющие деятельность на территории Кыргызстана с образованием постоянного учреждения.

До 1 апреля ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт), недвижимое имущество (квартиры и дома) и земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), а также крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142717/
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