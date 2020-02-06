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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 6 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +8 градусов. День увеличился до 10 часов 8 минут.

Куда сходить

Культура

  • Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
  • Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты»;
  • в Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова покажут спектакль «Дерево желаний».

Куда сходить сегодня и на неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • чемпионат Кыргызстана среди женских команд по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-14.00 — отрезок улицы Медерова, переулок Магнитогорский;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Славянской, Буденного, переулки Печерский, Чувашский, Кузнечный, улицы Гоголя, 116, 116/1, 156, 158, 179, 203, Фрунзе, 423, 425, 425/1, Семашко, 5, 7, 9, Баетова, 61, Жумабека, 64, 64/1, 64/2, 83а;
  • 9.00-12.00 — улица Ибраимова, 146а;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Лумумбы, Профсоюзной;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Гагарина, Пушкина, Репина, Рыскулова, Лумумбы, Арзамасской, Обской, Орозова, Кайназаровой, улица Профсоюзная, 139, 141, 141а;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Московской, Уметалиева, Шевченко, Турусбекова;
  • 9.30-18.00 — жилмассив «Кольмо» (улицы Азаттык, Республиканская);
  • 10.00-18.00 — жилмассив «Рухий-Мурас», улица Керамическая;
  • 12.00-13.30 — улицы Салиева, 143, 145, 147, 149, Ялтинская, 100;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Горького, Матросова;
  • 15.00-17.00 — жилмассив «Эне-Сай» (15-я улица).

У кого намечается той

Максатбек Есеналиев

Родился 6 февраля 1979 года во Фрунзе. Заместитель министра юстиции КР.

Екатерина Тарева

Родилась 6 февраля 2000 года. Кандидат в мастера спорта по современному пятиборью.

Памятные даты

Международный день бармена

Дата праздника выбрана не случайно — 6 февраля отмечается День святого Аманда (St. Amand или Amandus, ок. 584–675), одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также рестораторов и барменов.

Порой бармены проводят на ногах почти целые сутки, помимо этого они отличные психологи, умеют выслушать и даже дать дельный совет, а еще — нередко угадывают любимый напиток клиента с первого взгляда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142706/
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