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Общество

Одним из героев популярной манги «Тетрадь смерти» стал Дональд Трамп

В новом выпуске манги «Тетрадь смерти» появился Дональд Трамп. Об этом сообщило ИА REGNUM.

По сюжету последней главы тетрадь смерти выставляют на мировые торги и единственными людьми, способными купить ее, оказываются президенты КНР и США: Си Цзиньпин и Дональд Трамп. В итоге последнему удается купить могущественный артефакт за $10 триллионов.

Дональд Трамп появляется в произведении на короткое мгновение. Он получает тетрадь из рук бога смерти Рюка после ее приобретения на мировом аукционе. Однако столь ценный предмет не задерживается в руках президента на долгое время.

«Тетрадь смерти» — это популярная манга Цугуми Обы и Такэси Обаты, выходящая с 2003 года. По сюжету в руки к обычному школьнику попадет тетрадь смерти — могущественный артефакт, позволяющий моментально убить любого человека на планете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142698/
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