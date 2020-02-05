Одним из героев популярной манги «Тетрадь смерти» стал Дональд Трамп

В новом выпуске манги «Тетрадь смерти» появился Дональд Трамп. Об этом сообщило ИА REGNUM.
По сюжету последней главы тетрадь смерти выставляют на мировые торги и единственными людьми, способными купить ее, оказываются президенты КНР и США: Си Цзиньпин и Дональд Трамп. В итоге последнему удается купить могущественный артефакт за $10 триллионов.
Дональд Трамп появляется в произведении на короткое мгновение. Он получает тетрадь из рук бога смерти Рюка после ее приобретения на мировом аукционе. Однако столь ценный предмет не задерживается в руках президента на долгое время.