В ООН вновь рекомендовали освободить правозащитника Азимжана Аскарова

На заседании 35-й сессии рабочей группы Совета по правам человека ООН, которая состоялась в январе, Кыргызстан представил национальный доклад о состоянии прав человека в стране за последние четыре года.

Основное внимание в нем уделили прогрессу в сфере защиты прав человека и выполнению рекомендаций, полученных в ходе обзора в 2015-м. Подготовила доклад межведомственная рабочая группа под руководством секретариата Координационного совета по правам человека при правительстве КР.

Ряд государств ООН отметил, что власти Кыргызстана должны улучшить работу в сфере защиты прав человека, сотрудничества с гражданским обществом, свободы вероисповедания и слова, снижения насилия, защиты прав национальных и сексуальных меньшинств, женщин и детей, и озвучил предложения.

В частности, рекомендовано:

— немедленно освободить правозащитника Азимжана Аскарова в соответствии с решением Комитета ООН по правам человека;

— обеспечить расследование заявлений о пытках независимым органом;

— продолжить реализацию эффективных учебных программ по расовой дискриминации для сотрудников правоохранительных органов;

— устранить препятствия для вовлечения в общественную жизнь людей с физическими недостатками;

— обеспечить привлечение к ответственности за кражу невест;

— принять законодательные акты, запрещающие все формы дискриминации, в том числе по признаку этнической и сексуальной ориентации, гендерной идентичности.

Кыргызская Республика получила в общей сложности 17 официальных рекомендаций по праву на свободу выражения и смежным правам.

В 2020 году страна как член ООН в третий раз представила национальный отчет для универсального периодического обзора.