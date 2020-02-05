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Общество

ГКНБ Кыргызстана не распространял информацию о прослушке и мониторинге соцсетей

Информация, распространяемая в социальных сетях от имени ГКНБ о якобы записи всех телефонных разговоров и сообщений в соцсетях, не соответствует действительности. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По его данным, ГКНБ проводит проверку по установлению причастных лиц, распространивших данные сведения.

Отметим, в мессенджерах распространяется информация о том, что с 3 февраля 2020 года появляются новые правила коммуникации: все телефонные звонки, сообщения в соцсетях и WhatsApp будут записываться.

В ведомстве предупреждают, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность в рамках законодательства КР.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142663/
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