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Общество

Активисты придумали способ для эффективной борьбы с мусором в Кыргызстане

Инициативная группа «За чистый Кыргызстан!» предлагает внести изменения в Кодекс о нарушениях и изменить вид наказания за выброс и сжигание мусора в неположенных местах. Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщила член инициативной группы Айжан Чыныбаева.

Она напомнила, что организация с 2014 года занимается уборкой по всему Кыргызстану, проводит масштабные акции.

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«Мы привлекаем много людей к таким мероприятиям, но часто они возмущаются, что уже через неделю мусор появляется вновь. Мы пришли к выводу, что безнаказанность мотивирует тех, кто выбрасывает мусор, делать свое темное дело», — отметила она.

Айжан Чыныбаева добавила, что сейчас предусмотрена ответственность за выброс мусора, но этого недостаточно. Необходимо поменять ментальность нарушителей — не штрафовать их сразу, а предупреждать и давать возможность убрать за собой.

Юрист Кабылжан Мамажанов отмечает, что такой механизм предлагается применять, если человек застигнут на месте совершения нарушения, и убрать он должен добровольно. Иначе ему будет выписан штраф.

Кроме того, инициативная группа предлагает, чтобы ответственность за такой вид нарушений рассматривали органы внутренних дел, а не местного самоуправления, как в действующем кодексе.

Член инициативной группы, бывший вице-мэр Бишкека Эркин Исаков отметил, что сейчас этими вопросами в столице занимается санитарно-экологическая инспекция, но у сотрудников недостаточно полномочий для установления личности нарушителя.

«Многие отказываются представляться, и инспекторы СЭИ ничего не могут сделать. Проанализировав ситуацию, пришли к мнению, что граждане склонны прислушиваться к людям в форме. Они могут потребовать предъявить документы, составить протокол, применить меры вплоть до доставки в РОВД», — отметил он.

Эркин Исаков добавил, что у органов МСУ не хватает сил и средств для обеспечения неотвратимости наказания.

«Такие меры — первого предупреждения — несут воспитательный эффект, одними карательными мерами не обойтись», — отметил Эркин Исаков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142662/
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