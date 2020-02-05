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Общество

Конкурс видеороликов к 10-летию Апрельской революции объявил Минкультуры

Министерство культуры, информации и туризма объявило конкурс видеороликов к 10-летию Апрельской народной революции. Об этом сообщили в ведомстве.

По их данным, в конкурсе могут принять участие не только граждане Кыргызстана, но и резиденты.

Требуется снять ролики в двух категориях — короткие, не больше 60 секунд, и более длинные с хронометражем до трех минут. Участникам необходимо подтвердить авторские права на свои работы, которые необходимо отправить на конкурс до 15 марта 2020 года.

Победителей наградят денежными призами:

  • 1-е место — две работы, каждая получит по 70 тысяч сомов;
  • 2-е место — две работы, каждая получит по 60 тысяч сомов;
  • 3-е место — две работы, каждая получит по 50 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142640/
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