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Общество

5 февраля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (6-я, 7-я улицы);
  • 9.00-13.00 — отрезки улиц Аул, Хвойной, 8 Марта;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Балтийской, Линейной, Артемовской, Заречной, переулок Карский;
  • 9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Чар, Конорчок);
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Матросова, Джантошева, переулок Сумский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан, Камбар-Ата), «Ак-Орго» (улицы Саманчи Жолу, Арабаева);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Азаттык, Республиканская), «Калыс-Ордо»;
  • 13.00-16.00 — 10-й микрорайон, 20-24, 20/1;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Чалдыбар, Чамгарак, Тарагай);
  • 15.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2а, 3в, 13, 14, 17/1, 17, 19.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Нарынская, Чуйская, Северная, Ошская, Бокомбаева, Новостройка, 28 га), Таш-Добо (улица Средняя), Прохладное (улицы Восточная, Пушкина, Украинская), Арашан (улицы Садовая, 8 Марта, имени генерала Акматова, Спортивная), Пригородное (улицы Первомайская, Маяковская, Горького, 1 Мая, Садовая, Береговая), жилмассивы «Тунгуч», «44 га», «Городок энергетиков» (улица Зеленая);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ала-Арчинская, Почтовая, Советская, Лавровых, Фрунзе, Садовая), Сокулук (улица 40 лет Победы, Набережная, Ленинградская), Комсомольское (улицы Строительная, Тупик, Дорожная, Проектируемая, Новая, Южная), Лесное (улицы Новая, Западная);
  • 9.00-12.00 — села Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Северная, Набережная, Южная, Институтская, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Ново-Садовая, Береговая, Фрунзенская, Лесная, Юбилейная), Комсомольское (улицы Центральная, Озерная, Набережная, Юбилейная);
  • 13.00-17.00 — село Фрунзе (улицы Западная, Северная);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — село Новопокровка (улицы Шевченко, Эшпая, Горького, Иссык-Атинская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142572/
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