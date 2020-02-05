В Бишкеке 5 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День увеличился до 10 часов 6 минут.

Куда сходить

Культура Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты». Куда сходить сегодня и на неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Кыргызстана среди женских команд по волейболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (6-я, 7-я улицы);

9.00-13.00 — отрезки улиц Аул, Хвойной, 8 Марта;

9.00-17.00 — отрезки улиц Балтийской, Линейной, Артемовской, Заречной, переулок Карский;

9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Чар, Конорчок);

9.30-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Матросова, Джантошева, переулок Сумский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан, Камбар-Ата), «Ак-Орго» (улицы Саманчи Жолу, Арабаева);

9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Азаттык, Республиканская), «Калыс-Ордо»;

13.00-16.00 — 10-й микрорайон, 20-24, 20/1;

13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Чалдыбар, Чамгарак, Тарагай);

15.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2а, 3в, 13, 14, 17/1, 17, 19.

У кого намечается той

Айтмамат Назаров

Родился 5 февраля 1972 года в селе Кара-Март Джалал-Абадской области. Глава правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».

Памятные даты

Город Фрунзе переименовали в Бишкек

Фото 24.kg. Город Бишкек

Произошло это в 1991 году по решению Верховного Совета Киргизской ССР. Городу возвращено историческое название.

Название Фрунзе столица Кыргызстана получила 12 мая 1926 года в честь государственного деятеля, военачальника Михаила Фрунзе. До этого город именовался Пишпеком.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Сардарбек Жумалиев

Фото из интернета. Сардарбек Жумалиев

Родился 5 февраля 1941 года в селе Жар-Башы Кантского района. Кыргызский композитор, дирижер, заслуженный артист КР.

Является автором более 100 оркестровых произведений и аранжировал для оркестра народных инструментов более 70 песен кыргызских мелодистов и композиторов, среди них «Таң сыры», «Сары-Челек», «Сен менин жазылбаган ырларымсың», «Жаңы жылды тосолу», «Ысык-Ата Арашан», «Махабат мекени», «Кетпейм сага жолукмайынча».

Автор гимнов Национального университета КР и нескольких ведомств.

Сейчас Сардарбек Джумалиев — дирижер Академического оркестра народных инструментов имени К.Орозова Кыргызской национальной филармонии.

Умер народный художник КР Жоомарт Кадралиев

Фото azattyk.org. Жоомарт Кадралиев

Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Жоомарт Кадралиев создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

Фото из интернета. В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Он лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015 года.