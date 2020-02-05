В Бишкеке 5 февраля небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +9 градусов. День увеличился до 10 часов 6 минут.
Куда сходить
Культура
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева представляет несколько выставок;
- Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева покажет сказку «Каркыранын канаты».
Куда сходить сегодня и на неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- чемпионат Кыргызстана среди женских команд по волейболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-18.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (6-я, 7-я улицы);
- 9.00-13.00 — отрезки улиц Аул, Хвойной, 8 Марта;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Балтийской, Линейной, Артемовской, Заречной, переулок Карский;
- 9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Шоокум, Чар, Конорчок);
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Матросова, Джантошева, переулок Сумский, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан, Камбар-Ата), «Ак-Орго» (улицы Саманчи Жолу, Арабаева);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Колмо» (улицы Азаттык, Республиканская), «Калыс-Ордо»;
- 13.00-16.00 — 10-й микрорайон, 20-24, 20/1;
- 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Чалдыбар, Чамгарак, Тарагай);
- 15.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 2а, 3в, 13, 14, 17/1, 17, 19.
У кого намечается той
Айтмамат Назаров
Родился 5 февраля 1972 года в селе Кара-Март Джалал-Абадской области. Глава правления ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания».
Памятные даты
Город Фрунзе переименовали в Бишкек
Произошло это в 1991 году по решению Верховного Совета Киргизской ССР. Городу возвращено историческое название.
Название Фрунзе столица Кыргызстана получила 12 мая 1926 года в честь государственного деятеля, военачальника Михаила Фрунзе. До этого город именовался Пишпеком.
Люди, которые меняли мир
Родился композитор Сардарбек Жумалиев
Родился 5 февраля 1941 года в селе Жар-Башы Кантского района. Кыргызский композитор, дирижер, заслуженный артист КР.
Является автором более 100 оркестровых произведений и аранжировал для оркестра народных инструментов более 70 песен кыргызских мелодистов и композиторов, среди них «Таң сыры», «Сары-Челек», «Сен менин жазылбаган ырларымсың», «Жаңы жылды тосолу», «Ысык-Ата Арашан», «Махабат мекени», «Кетпейм сага жолукмайынча».
Автор гимнов Национального университета КР и нескольких ведомств.
Сейчас Сардарбек Джумалиев — дирижер Академического оркестра народных инструментов имени К.Орозова Кыргызской национальной филармонии.
Умер народный художник КР Жоомарт Кадралиев
Жоомарт Кадралиев создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.
К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.
Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.
Он лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.
Умер 5 февраля 2015 года.