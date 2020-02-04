Троллейбус сбил девушку. В мэрии Бишкека рассказали, кто виноват в ДТП

В ДТП с участием троллейбуса виноват пешеход, который выскочил на проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

В муниципалитете напомнили, что ДТП произошло накануне на перекрестке улиц Московской и Тоголока Молдо — троллейбус совершил наезд на пешехода.

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«В результате пострадали два человека: девушка-пешеход и пассажирка троллейбуса. Они были сразу же доставлены в больницу. Горожанки не получили серьезных травм и отказались от госпитализации», — заявили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что водитель троллейбуса не нарушил Правила дорожного движения, он проехал перекресток на зеленый сигнал светофора.

«Пешеход выскочил на проезжую часть на запрещающий сигнал. Водитель просигналил девушке, но она не услышала, так как была в наушниках. Из-за экстренного торможения в троллейбусе упала пассажирка», — отметили в мэрии.

В муниципалитете сказали, что водитель с места происшествия не уехал, оказал первую помощь пострадавшим и вызвал скорую медицинскую помощь.