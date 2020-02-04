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Общество

В Кара-Кульдже восстанавливают лес и переселяют туда дубы из Бишкека

Жители Кара-Кульджинского района своими силами восстанавливают лес. Об этом на презентации ОФ «Институт экологических решений» сообщил полевой мобилизатор ОО «Мурас кыймылы» Гамал Соронкулов.

По его словам, в 2014 году 28 семей объединились и создали общественную организацию «Арчун», взяли в аренду 110 гектаров земли, на которой восстанавливают лес.

«В 2016 году на высоте около 1,5 тысячи метров над уровнем моря высадили 800 саженцев чернослива из Аксыйского района, силами местной общины провели 3,8 тысячи метров ирригационной сети из родника. Но смогли обеспечить поливом только 30 гектаров и огородить их. Самая большая проблема, которая влияет на нашу работу, — это перевыпас скота», — сказал Гамал Соронкулов.

Активист добавил, что также высаживается горький миндаль, семена которого на безвозмездной основе выделили представители местной общины.

«Этот кустарник красиво цветет, и его семена, несмотря на то, что горькие, имеют свою цену. Их закупают турецкие предприниматели для изготовления лекарств, косметологических средств», — пояснил Гамал Соронкулов.

Он отметил, что в районе создали питомник лиственных деревьев. Их после консультаций с ботаниками намерены раздавать айыл окмоту для озеленения населенных пунктов.

«Когда приезжаем в Бишкек, собираем желуди в парках, каштаны и потом высаживаем в питомнике. Уже первый результат есть, саженцы растут», — рассказал Гамал Соронкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142531/
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