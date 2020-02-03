«Временные» водительские удостоверения необходимо заменить до 15 февраля

Кыргызстанцам необходимо успеть заменить «временные» водительские удостоверения до 15 февраля 2020 года. Об этом напомнили в Государственной регистрационной службе.

По ее данным, в середине февраля истекает срок прав, выданных с 10 июля по декабрь 2019 года. Прием заявлений на обмен «временных» прав на постоянные осуществляется в территориальных подразделениях государственного учреждения «Унаа».

По Бишкеку заявления принимаются по адресу: улица Чокана Валиханова, 2 (район гипермаркета «Аю Гранд»), а выдаются готовые водительские удостоверения в ЦОН № 4 (улица Ауэзова, 1/5, гипермаркет «Два прораба»).