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Общество

Цифра дня. 168 кыргызстанцев перевели в КР из-за рубежа для отбывания наказания

В 2019 году 168 кыргызстанцев переведены из-за рубежа для дальнейшего отбывания наказания на территории КР. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, в 2019-м рассмотрено более 532 запросов о правовой помощи от правоохранительных органов КР в страны СНГ и дальнего зарубежья по имеющимся у них в производстве уголовным делам различных категорий.

В то же время удовлетворено 23 запроса компетентных органов иностранных государств о выдаче преступников, установленных и задержанных на территории Кыргызстана.

В Генпрокуратуре напомнили, что ведомство является полномочным в реализации договорных прав и обязательств КР по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства и осуществлении взаимодействия правоохранительных органов Кыргызстана с компетентными органами иностранных государств.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142462/
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