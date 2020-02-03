Цифра дня. 168 кыргызстанцев перевели в КР из-за рубежа для отбывания наказания

В 2019 году 168 кыргызстанцев переведены из-за рубежа для дальнейшего отбывания наказания на территории КР. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры КР.

По ее данным, в 2019-м рассмотрено более 532 запросов о правовой помощи от правоохранительных органов КР в страны СНГ и дальнего зарубежья по имеющимся у них в производстве уголовным делам различных категорий.

В то же время удовлетворено 23 запроса компетентных органов иностранных государств о выдаче преступников, установленных и задержанных на территории Кыргызстана.

В Генпрокуратуре напомнили, что ведомство является полномочным в реализации договорных прав и обязательств КР по международному сотрудничеству в сфере уголовного судопроизводства и осуществлении взаимодействия правоохранительных органов Кыргызстана с компетентными органами иностранных государств.