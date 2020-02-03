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Общество

Бишкекчанин арендовал машину и сдал ее в ломбард

Бишкекчанин арендовал у жительницы столицы автомашину марки «Дэу Нексия» и сдал ее в ломбард. Об этом сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района.

По ее данным, 30 января 2020 года в УВД Октябрьского района с заявлением обратилась жительница столицы Д.А. Она рассказала, что гражданин Б.Б. 5 июля 2019 года обманным путем, под предлогом аренды для занятия частным извозом, взял у нее автомашину стоимостью 200 тысяч сомов. Позже выяснилось, что мужчина заложил машину в один из ломбардов столицы за $900 и скрылся.

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 204 «Мошенничество» УК КР.

«В ходе проведения комплекса поисковых и разыскных мероприятий оперативники службы криминальной милиции УВД Октябрьского района задержали подозреваемого Б.Б., 1992 года рождения, и доставили в следственную службу. Его водворили в ИВС ГУВД Бишкека», — заключили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142459/
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