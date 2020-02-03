Осудили кыргызстанца за аварию, в которой погиб сын российского миллиардера

Таксист из Кыргызстана Исламбек Акбаров приговорен к двум годам колонии-поселения за аварию со смертельным исходом. Информацию подтвердили в посольстве КР в России.

Исламбек Акбаров, напомним, в июле 2019 года стал участником ДТП, в результате которого погиб сын российского миллиардера Владимира Маругова Александр.

Сообщается, что Таганский суд Москвы на прошлой неделе вынес приговор обвиняемому — два года заключения с отбыванием в колонии-поселении. С учетом срока, отбытого во время следствия, кыргызстанцу осталось провести в тюрьме около семи месяцев.

Как отмечается, родственники погибшего от претензий к обвиняемому отказались. Они заявили в суде, что тот возместил им материальные траты на установку надгробного памятника и частично оплатил похороны.

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Это происшествие приобрело широкий общественный резонанс из-за обсуждения на федеральном канале «Россия-1». В программе «Прямой эфир» ведущий Андрей Малахов и его гости обвинили кыргызстанца Исламбека Акбарова в заказном убийстве.

В соцсетях это вызвало возмущение, МИД Кыргызстана тоже отреагировал на высказывания ведущего. В итоге Малахову пришлось извиниться в прямом эфире. Свою речь он произнес на кыргызском языке.

Напомним, что 8 июля в ДТП в столице России на Фрунзенской набережной столкнулись мотоциклист и такси, за рулем которого находился 22-летний гражданин КР. Водитель мотоцикла скончался.