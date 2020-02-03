Волонтеры из Кыргызстана смогут поехать на парад Победы в Москву

Волонтеры из Кыргызстана смогут принять участие в параде Победы и акции «Бессмертный полк» в Москве. Об этом во время видеомоста сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» (Россия) Ольга Амельченкова.

Она напомнила, что в этом году будет отмечаться 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и волонтеры могут принять участие в мероприятиях.

«Мы планируем подготовить более 1 тысячи добровольцев из более чем 45 стран мира», — отметила Ольга Амельченкова.

По ее словам, стать волонтером может любой желающий, достаточно зарегистрироваться на портале волонтерыпобеды.рф, выбрать интересующее направление и пройти обучение онлайн.

«Программа обучения разделена на три блока: в первом мы рассказываем, кто такой волонтер, второй посвящен изучению истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, восстановлению истории семьи, где можно узнать информацию о героях семьи. И третий — какими навыками должен обладать волонтер при организации тех или иных мероприятий», — пояснила Ольга Амельченкова.

Она добавила, что стартовал конкурс среди волонтеров на сопровождение парада Победы и марша «Бессмертного полка», которые пройдут 9 мая в Москве.

«В этом году конкурс вышел на международный уровень. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте и выполнить задание», — заметила руководитель движения «Волонтеры Победы».

Она заявила, что движение выбрало для себя лозунг #нетолько9мая.

«Самое главное, что помощь ветеранам войны необходимо оказывать всегда, будь то простая беседа, материальная или моральная поддержка», — заключила Ольга Амельченкова.