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Общество

Судей по делу сбежавшего Насирбека Алмаматова требуют привлечь к ответственности

Генеральная прокуратура направила в дисциплинарную комиссию при Совете судей представление о рассмотрении ответственности судей, принимавших решение по делу экс-начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбека Алмаматова. Информацию 24.kg подтвердили в главном надзорном органе.

По данным ведомства, ответственность трех судей городского суда (членов коллегии по уголовным делам) должна быть рассмотрена. Дисциплинарно наказать их требует и Институт общественного анализа.

В Совете судей сообщили, что заседание дисциплинарной комиссии по этому вопросу назначено на 7 февраля.

Напомним, что Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Его обвинили в создании устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.

В конце октября прошлого года Верховный суд отменил решение второй инстанции, но Насирбек Алмаматов успел сбежать из страны.

Напомним, на Совете безопасности президент страны возмутился тем, что генпрокурор и глава Верховного суда делают вид, что ничего не происходит.

«Это ведь резонансное дело. Почему вы не принимаете меры в отношении судьи, который вынес решение об освобождении Алмаматова? Почему не увольняете причастного прокурора?» — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Только после того как глава государства публично возмутился, по итогам заседания Совета безопасности из органов прокуратуры уволили гособвинителя по данному делу Белека Рыскулова.

Сам сбежавший Насирбек Алмаматов объявлен в розыск по линии Интерпола.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142358/
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