Судей по делу сбежавшего Насирбека Алмаматова требуют привлечь к ответственности

Генеральная прокуратура направила в дисциплинарную комиссию при Совете судей представление о рассмотрении ответственности судей, принимавших решение по делу экс-начальника Бишкекского городского отдела регистрации транспортных средств и водительского состава ГРС Насирбека Алмаматова. Информацию 24.kg подтвердили в главном надзорном органе.

По данным ведомства, ответственность трех судей городского суда (членов коллегии по уголовным делам) должна быть рассмотрена. Дисциплинарно наказать их требует и Институт общественного анализа.

В Совете судей сообщили, что заседание дисциплинарной комиссии по этому вопросу назначено на 7 февраля.

Напомним, что Насирбек Алмаматов был задержан 2 ноября 2018 года. Его обвинили в создании устойчивой коррупционной схемы по получению незаконных денежных поборов с граждан Кыргызстана при регистрации и перерегистрации авто, а также с учащихся автошкол при сдаче экзаменов на получение водительских удостоверений.

В марте 2019-го Октябрьский районный суд Бишкека приговорил Насирбека Алмаматова к 12,5 года лишения свободы. Вторая инстанция смягчила приговор: тюремный срок заменили штрафом в размере 3,3 миллиона сомов. Осужденный был освобожден из-под стражи в зале суда.