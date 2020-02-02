Илон Маск сочинил песню и сам же ее исполнил

Создатель и глава автоконцерна Tesla и аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск объявил о выпуске своей первой музыкальной композиции. Об этом сообщила «Популярная механика».

Илон Маск написал и музыку, и текст, и выступил в роли исполнителя.

Четырехминутный трек под названием Don’t Doubt ur Vibe («Не сомневайся в своих эмоциях») создан в жанре электронной танцевальной музыки. По случаю релиза своей первой композиции Илон Маск переименовал аккаунт в Twitter, дав ему название E «D» M.

О том, получит ли музыкальный опыт дальнейшее продолжение, эпатажный американский бизнесмен не сообщил. Релиз трека Илон Маск сопроводил постом, в который выложил фотографии из студии, на которых он запечатлен в процессе работы над композицией.