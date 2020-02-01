Заявление депутата Турсунбекова на Мелиса Аспекова ГКНБ передал в МВД

Заявление депутата Чыныбая Турсунбекова на гражданского активиста Мелиса Аспекова о вымогательстве $11 тысяч ГКНБ направил в МВД, а МВД поручило провести следствие ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщил Мелис Аспеков.

По его словам, он проходит в качестве свидетеля, а не подозреваемого и уже сходил на допрос.

«Но в моих действиях нет состава преступления. Даже следователь не понимает, о чем допрашивать. Нет ни записи разговора, где я якобы вымогаю у Турсунбекова деньги, ни денег у меня не нашли. Нет ничего. Подписку о неразглашении тоже не взяли. Так что я чист. А вот в отношении Чыныбая Турсунбекова началось досудебное производство по моему, кстати, заявлению», — отметил Мелис Аспеков.

Мелис Аспеков обратился с заявлением в Генпрокуратуру. Он обвиняет Чыныбая Турсунбекова в рейдерском захвате Бишкекского ликеро-водочного завода и «АкылИнвестБанка». В октябре Генпрокуратура поручила ГКНБ возобновить досудебное производство по незаконному банкротству БЛВЗ.