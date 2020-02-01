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Общество

К дисциплинарной ответственности привлекут 27 сотрудников прокуратуры

В Генеральной прокуратуре состоялась расширенная коллегия по итогам 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Отмечается, что по итогам прокурорского реагирования государству возместили 1 миллиард 79 миллионов 556 тысяч сомов в натуральном и денежном выражении.

Генпрокурор Откурбек Джамшитов поручил «своевременно принимать меры по предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений, улучшать работу по рассмотрению обращений граждан, а также усилить эффективность работы по обеспечению основных прав и свобод граждан».

В надзорном органе также обсудили вопрос этической и дисциплинарной ответственности в случаях дискредитации чести и достоинства работника органов прокуратуры. Генпрокурору внесли предложение привлечь к дисциплинарной ответственности 27 руководителей и сотрудников прокуратуры — за ослабление прокурорского надзора и ненадлежащее исполнение отраслевых приказов генерального прокурора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142305/
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