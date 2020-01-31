Гражданского активиста Мелиса Аспекова два часа допрашивали в ГУВД

Гражданского активиста Мелиса Аспекова сегодня вызывали на допрос в ГУВД Бишкека. Об этом 24.kg сообщил он сам.

Фото Мелиса Аспекова. Гражданского активиста допросили в ГУВД Бишкека

По словам Мелиса Аспекова, на допрос его пригласили в качестве свидетеля по заявлению депутата Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова о якобы вымогательстве денежных средств со стороны гражданского активиста.

«Чыныбай Турсунбеков подал это заявление еще в сентябре в ГКНБ. Оказывается, его направили в ГУВД столицы. Все началось из-за того, что я обратился с заявлением в Генеральную прокуратуру на экс-спикера. Я просил полностью проверить его имущество, законным ли путем оно было нажито. И по ликеро-водочному заводу, потому что акционеры вышли на меня и утверждают, что предприятие искусственно обанкротили и продали за бесценок», — сказал он.

В своем заявлении Чыныбай Турсунбеков отметил, что гражданский активист требует у него крупную сумму денег, чтобы факты по ликеро-водочному заводу не были опубликованы в Сети.

Однако, по данным Мелиса Аспекова, у следствия нет доказательств, что он требовал деньги у депутата парламента.

«Допрос длился два часа. Следователь говорит, что доказательств никаких нет. Чыныбай Турсунбеков мог бы предоставить аудио- или фотоаргументы, но их нет», — добавил он.