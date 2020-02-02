Неделя-24. ГКНБ поищет имущество Матраимовых, и вирус из Китая, напугавший мир

ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу. В государственные органы ОАЭ отправили официальный запрос. Банковские счета Матраимовых не проверяют, так как о них не было информации в журналистском расследовании.
Кроме того, представитель ГКНБ сообщил, что заказчик убийства Айеркена Саймаити причастен к террористической деятельности. «По предварительной информации, заказчик — гражданин Сирии, исполнитель — гражданин Узбекистана», — заявил Сагынбек Самидин уулу.
Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на кыргызстанской таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.
Едва ли не самой главной новостью уходящей недели стало распространение нового коронавируса в Китае. Новости из Поднебесной напоминали сводки с фронта. Постоянно росло число погибших и зараженных. Вирус вырвался и за пределы Китая.
Активно обсуждали тему и в Кыргызстане. Кроме того, несколько человек, вернувшихся из Китая, поместили в карантин. Но признаков заболевания в стране и зараженных пока не обнаружили.
МИД рекомендовал кыргызстанцам не посещать Китай и пытается вернуть тех, кто там находится. Границу республики с КНР для перемещения грузов, включая сельскохозяйственную продукцию, и транспорта временно закрыли. Кроме того, запретили импорт китайского мяса.
В Кыргызстане также призвали фармкомпании не поднимать цены на медицинские и противовирусные препараты. Введен запрет на их вывоз из страны.
В Бишкеке в пилотном режиме запустили проект платных муниципальных парковок возле базаров. Их успели организовать возле Ошского рынка, рынка «Комфорт» на улице Ибраимова, Маслосырбазы на Кулатова и старого рынка на улице Орозбекова. Стоимость 25 сомов вне зависимости от времени пребывания автомобиля на стоянке. Мэрия в ближайшее время планирует расширить проект и на другие рынки столицы.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».
Оппозиция в Кыргызстане: то ли есть, то ли видение
Стабильно развивающаяся политическая система немыслима без развитой и конструктивной оппозиции. Но в Кыргызстане в оппоненты уходят не по идейным соображениям, а по причине личной обиды, отлучения от «кормушки». Это основные причины, считают политологи и называют такую оппозицию ситуационной.
Есть ли сейчас в Кыргызстане оппозиция и проявит ли она себя на выборах, журналист 24.kg выяснял у политологов.
Критиковать действия, а чаще бездействие чиновников власти, размытую политику и невнятную позицию правительства — общемировая тенденция. Но в Кыргызстане, утверждают эксперты, недовольство носит, скорее, стихийный, а не системный характер. И заканчивается это несогласие либо выгодным предложением, либо уголовным преследованием.
24.kg вспомнило тех, кто по разным причинам сменил гнев на милость в отношении сидящих в «высоких» кабинетах. Подробнее в материале Дарьи Подольской «Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане».
Президент о коррупции, но общество равнодушно
Очередной Совет безопасности, прошедший по традиции в начале года, был посвящен самой болезненной теме Кыргызстана — борьбе с коррупцией. Общественность ждала, что наконец эта борьба обретет более четкий контур, и президент безнадежно для коррупционеров расставит все точки над i. Но произошло ли это? Размышления об этом в материале «Итоги Совбеза. Почему заявления о борьбе с коррупцией остались без внимания».
Дело осужденного банкира
На прошедшем заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков публично отчитал генпрокурора и председателя Верховного суда. Не первый раз он обращает внимание на то, что служители Фемиды закрывают глаза на явные пробелы следствия, отсутствие доказательств и выносят необоснованные приговоры. Подробнее об одном из них — «Дело «Росинбанка». Девять лет тюрьмы при полном отсутствии доказательств вины».
Семейное насилие: детей и женщин избивают, насилуют, убивают
Не надеясь на защиту милиции, женщины вынуждены бежать от мужей-тиранов, скрываться или идти на крайние меры. Журналисты 24.kg выслушали соотечественниц, кто не стал терпеть побои, оскорбления и унижение. Чем для них закончилась самозащита? Все они сейчас находятся в женской колонии в селе Степном.
К сожалению, от семейного насилия в Кыргызстане страдают не только женщины, но и зачастую совсем беззащитные дети. Редакция 24.kg вспомнила о самых громких надругательствах в отношении несовершеннолетних, совершенных в их же семьях. Подробнее — «Семь жутких фактов сексуального насилия над детьми в Кыргызстане».
С начала года в Кыргызстане от побоев скончались два ребенка. В обоих случаях в избиении подозревают родственников, которым детей оставили на попечение. Редакция 24.kg вспомнила самые громкие факты физического насилия над детьми.
Жертвы сексуального насилия и их родители обращаются не только к правоохранителям, но и к правозащитникам. Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова рассказала 24.kg, как понять, что с ребенком произошла трагедия и почему он молчит.
О том, как стать успешным в мировой IT-сфере
Азамат Бекмурат уулу работает на позиции Software Engineer (инженер-программист) в крупнейшей транснациональной компании Microsoft. В последнее время он занят разработкой сервиса сохранения информации в облаке. Кыргызстанец намерен продолжить работу в направлении Cloud Storage и попробовать силы в других IT-компаниях, таких как Google или Amazon. Азамат рассказал 24.kg о своем пути до Microsoft.
История блокадницы Галины Тольской
Блокадная зима 1941-1942 годов считается самой трагической в истории Ленинграда. Многие ее не пережили. Но Галина Тольская выстояла. Накануне 76-й годовщины снятия блокады она рассказала в интервью 24.kg, как боролась за жизнь, кого потеряла и нашла во время Великой Отечественной.
Красота Кыргызстана глазами читателей
«Мгновения жизни. Зимний Бишкек и ночной Ош».
Как чиновники мэрии реагируют на городские проблемы
Мэрия разрабатывает новые правила содержания домашних животных. Городские власти хотят определить территории для выгула питомцев. Пока же в столице можно встретить пасущихся овец или лошадей во дворах и парках. Подробнее — «Недалеко в парке пасутся Ко... или Как мэрия животных выгоняла».
Как сработаться с начальником-деспотом
Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с руководителем-тираном. Хамство, звонки посреди ночи, порицание на глазах у коллег — отличительные черты токсичного начальника. Где грань между требовательностью и тиранией и как жесткая управленческая политика влияет на продуктивность сотрудников? Специалисты рассказали 24.kg, каковы признаки управленца-деспота и как сработаться с таким, если нет возможности и желания уходить из компании.
О тех, кому правила не писаны
Сколько денег «съедают» продукты
На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».