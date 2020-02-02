Неделя-24. ГКНБ поищет имущество Матраимовых, и вирус из Китая, напугавший мир

ГКНБ проверит наличие недвижимости у семьи Матраимовых в Дубае. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника следственного управления ГКНБ Сагынбек Самидин уулу. В государственные органы ОАЭ отправили официальный запрос. Банковские счета Матраимовых не проверяют, так как о них не было информации в журналистском расследовании.

Читайте по теме Убийство Саймаити. Финпол о неуплате налогов на 6 миллиардов сомов (обновлено)

Кроме того, представитель ГКНБ сообщил, что заказчик убийства Айеркена Саймаити причастен к террористической деятельности. «По предварительной информации, заказчик — гражданин Сирии, исполнитель — гражданин Узбекистана», — заявил Сагынбек Самидин уулу.

Айеркена Саймаити убили в Стамбуле 10 ноября. Журналистское расследование о контрабанде и коррупции на кыргызстанской таможне вызвало широкий общественный резонанс. В публикации указывалось, что китайскому предпринимателю Айеркену Саймаити в Кыргызстане неизвестные лица неоднократно угрожали убийством, поэтому он сбежал в Турцию.

Фото из интернета. Китайские медики за работой

Читайте по теме Что сделали в Кыргызстане, чтобы не допустить вспышки коронавируса из Китая

Едва ли не самой главной новостью уходящей недели стало распространение нового коронавируса в Китае. Новости из Поднебесной напоминали сводки с фронта. Постоянно росло число погибших и зараженных. Вирус вырвался и за пределы Китая.

Активно обсуждали тему и в Кыргызстане. Кроме того, несколько человек, вернувшихся из Китая, поместили в карантин. Но признаков заболевания в стране и зараженных пока не обнаружили.

Читайте по теме Нехватка масок и авиабилетов. Студенты из Кыргызстана о ситуации в Китае

МИД рекомендовал кыргызстанцам не посещать Китай и пытается вернуть тех, кто там находится. Границу республики с КНР для перемещения грузов, включая сельскохозяйственную продукцию, и транспорта временно закрыли. Кроме того, запретили импорт китайского мяса.

В Кыргызстане также призвали фармкомпании не поднимать цены на медицинские и противовирусные препараты. Введен запрет на их вывоз из страны.

Фото 24.kg. Парковка по улице Бейшеналиева возле Ошского рынка

Читайте по теме Условия те же, правила новые. Неоснащенные парковки возле рынков стали платными

В Бишкеке в пилотном режиме запустили проект платных муниципальных парковок возле базаров. Их успели организовать возле Ошского рынка, рынка «Комфорт» на улице Ибраимова, Маслосырбазы на Кулатова и старого рынка на улице Орозбекова. Стоимость 25 сомов вне зависимости от времени пребывания автомобиля на стоянке. Мэрия в ближайшее время планирует расширить проект и на другие рынки столицы.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Оппозиция в Кыргызстане: то ли есть, то ли видение

Фото 24.kg. В Кыргызстане практически не осталось политической оппозиции

Стабильно развивающаяся политическая система немыслима без развитой и конструктивной оппозиции. Но в Кыргызстане в оппоненты уходят не по идейным соображениям, а по причине личной обиды, отлучения от «кормушки». Это основные причины, считают политологи и называют такую оппозицию ситуационной.

Есть ли сейчас в Кыргызстане оппозиция и проявит ли она себя на выборах, журналист 24.kg выяснял у политологов.

Критиковать действия, а чаще бездействие чиновников власти, размытую политику и невнятную позицию правительства — общемировая тенденция. Но в Кыргызстане, утверждают эксперты, недовольство носит, скорее, стихийный, а не системный характер. И заканчивается это несогласие либо выгодным предложением, либо уголовным преследованием.

24.kg вспомнило тех, кто по разным причинам сменил гнев на милость в отношении сидящих в «высоких» кабинетах. Подробнее в материале Дарьи Подольской «Посол, чиновник, арестант. Куда исчезают критики власти в Кыргызстане».

Президент о коррупции, но общество равнодушно

Фото аппарата президента Кыргызстана. Заседание Совета безопасности, 24 января 2020 года

Очередной Совет безопасности, прошедший по традиции в начале года, был посвящен самой болезненной теме Кыргызстана — борьбе с коррупцией. Общественность ждала, что наконец эта борьба обретет более четкий контур, и президент безнадежно для коррупционеров расставит все точки над i. Но произошло ли это? Размышления об этом в материале «Итоги Совбеза. Почему заявления о борьбе с коррупцией остались без внимания».

Дело осужденного банкира

На прошедшем заседании Совета безопасности президент Сооронбай Жээнбеков публично отчитал генпрокурора и председателя Верховного суда. Не первый раз он обращает внимание на то, что служители Фемиды закрывают глаза на явные пробелы следствия, отсутствие доказательств и выносят необоснованные приговоры. Подробнее об одном из них — «Дело «Росинбанка». Девять лет тюрьмы при полном отсутствии доказательств вины».

Семейное насилие: детей и женщин избивают, насилуют, убивают

Не надеясь на защиту милиции, женщины вынуждены бежать от мужей-тиранов, скрываться или идти на крайние меры. Журналисты 24.kg выслушали соотечественниц, кто не стал терпеть побои, оскорбления и унижение. Чем для них закончилась самозащита? Все они сейчас находятся в женской колонии в селе Степном.

К сожалению, от семейного насилия в Кыргызстане страдают не только женщины, но и зачастую совсем беззащитные дети. Редакция 24.kg вспомнила о самых громких надругательствах в отношении несовершеннолетних, совершенных в их же семьях. Подробнее — «Семь жутких фактов сексуального насилия над детьми в Кыргызстане».

С начала года в Кыргызстане от побоев скончались два ребенка. В обоих случаях в избиении подозревают родственников, которым детей оставили на попечение. Редакция 24.kg вспомнила самые громкие факты физического насилия над детьми.

Жертвы сексуального насилия и их родители обращаются не только к правоохранителям, но и к правозащитникам. Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова рассказала 24.kg, как понять, что с ребенком произошла трагедия и почему он молчит.

О том, как стать успешным в мировой IT-сфере

Фото Азамата Бекмурат уулу

Азамат Бекмурат уулу работает на позиции Software Engineer (инженер-программист) в крупнейшей транснациональной компании Microsoft. В последнее время он занят разработкой сервиса сохранения информации в облаке. Кыргызстанец намерен продолжить работу в направлении Cloud Storage и попробовать силы в других IT-компаниях, таких как Google или Amazon. Азамат рассказал 24.kg о своем пути до Microsoft.

История блокадницы Галины Тольской

Блокадная зима 1941-1942 годов считается самой трагической в истории Ленинграда. Многие ее не пережили. Но Галина Тольская выстояла. Накануне 76-й годовщины снятия блокады она рассказала в интервью 24.kg, как боролась за жизнь, кого потеряла и нашла во время Великой Отечественной.

Красота Кыргызстана глазами читателей

Фото Николая Манаковского. Зимний Бишкек

Сегодня в нашем выпуске царят зима и две столицы Кыргызстана — города Бишкек и Ош. Именно этим городам авторы рубрики уделили особое внимание. Подробнее —

Как чиновники мэрии реагируют на городские проблемы

Мэрия разрабатывает новые правила содержания домашних животных. Городские власти хотят определить территории для выгула питомцев. Пока же в столице можно встретить пасущихся овец или лошадей во дворах и парках. Подробнее — «Недалеко в парке пасутся Ко... или Как мэрия животных выгоняла».

Как сработаться с начальником-деспотом

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с руководителем-тираном. Хамство, звонки посреди ночи, порицание на глазах у коллег — отличительные черты токсичного начальника. Где грань между требовательностью и тиранией и как жесткая управленческая политика влияет на продуктивность сотрудников? Специалисты рассказали 24.kg, каковы признаки управленца-деспота и как сработаться с таким, если нет возможности и желания уходить из компании.

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. На улице Московской водители устроили парковку на остановке общественного транспорта

Жители Бишкека и других городов страны по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegramвидеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».