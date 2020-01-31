Зарплату сотрудникам патрульной милиции Бишкека увеличили на 40 процентов

Зарплату работникам патрульной милиции Бишкека повысили на 40 процентов. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ столицы.

По ее данным, только принятый на работу младший инспектор раньше получал 22 тысячи 200 сомов, теперь 26 тысяч 200 сомов.

В службе должны работать 840 сотрудников. На данный момент приняли на работу 452 человека. «В настоящее время 202 сотрудника проходят специальное обучение в Академии МВД», — отметила пресс-служба.

Патрульная служба начала работать во всех районах Бишкека с 20 декабря 2019 года.