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Общество

Вывод ученых: смартфоны влияют на появление онкологических заболеваний

Ученые Йельского университета связали появление рака с излучением от сотовых телефонов. Выводы из исследования приводятся на сайте Medical Xpress.

Отмечается, что медикам удалось доказать влияние смартфонов на развитие рака щитовидной железы у некоторых пациентов. Специалисты провели обследование около 900 человек и обнаружили, что у пациентов с определенным однонуклеотидным полиморфизмом активное использование телефонов в два раза увеличивает риск появления рака щитовидной железы.

В исследовании уточняется, что генетическая восприимчивость вместе с активным использованием гаджетов играет важную роль в развитии онкологии. Выявление людей с определенными генетическими особенностями позволит выделить их в группу риска и проинформировать о возможности заболевания. Специалисты Йельского университета считают, что в их работе впервые было изучено комбинированное влияние гаджетов и генетической предрасположенности на развитие онкологии.

Ученые, принимавшие участие в исследовании, заключили, что дальнейшее изучение проблемы поможет улучшить диагностику онкозаболеваний.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142237/
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