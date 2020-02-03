В Бишкеке 3 февраля облачно. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 10 часов 1 минуты.
Куда сходить
Культура
Куда сходить сегодня и на той неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
Отключение газа, света, воды
- 9.00-15.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Жибек Жолу, Буденного;
- 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Льва Толстого, Саякбая Манасчи, Панфилова, Махатмы Ганди, Горького, Токтогула, переулок Ново-Октябрьский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, 4-я линия);
- 9.30-13.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (1-я, 2-я улицы);
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Орго» (улицы Жаныл-Мырза, Курманджан Датки);
- 11.00-15.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы);
- 14.00-17.00 — 10-й микрорайон;
- 13.00-17.00 — отрезки улиц Кольбаева, Ибраева.
У кого намечается той
Азамат Сыдыков
Родился 3 февраля 1986 года в городе Фрунзе. Пианист, победитель и лауреат международных конкурсов.
Памятные даты
Установлены дипломатические отношения между ФРГ и Кыргызской Республикой
Это случилось 3 февраля 1992 года.
Германия является одним из крупных доноров в Кыргызстане, оказывающим двустороннюю поддержку. Она также предоставляет значительные гранты в рамках многостороннего сотрудничества, в частности для совместного финансирования программ ООН, Европейского союза, Всемирного банка, АБР или ЕБРР.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Каный Калмурзаев
Родился 3 февраля 1932 года в городе Кызыл-Кие Ошской области. Доктор геолого-минералогических наук.
Специалист в области общей и региональной геологии, металлогении, геофизики (сейсмологии и радиогеологии). Организатор и первый директор Института сейсмологии АН Киргизской ССР, член-корреспондент АН Киргизской ССР.
Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.
Умер в 1998 году.
Родился поэт Александр Зайцев
С 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» завода сельхозмашиностроения.
Перевел на русский язык книгу Абзии Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Толена Шамшиева, Токтосуна Самудинова, Маркабая Ааматова и других.
Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972-м.