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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 3 февраля облачно. Температура воздуха ожидается +10 градусов. День увеличился до 10 часов 1 минуты.

Куда сходить

Культура

Куда сходить сегодня и на той неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-15.00 — отрезки улиц Курманджан Датки, Жибек Жолу, Буденного;
  • 9.00-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Льва Толстого, Саякбая Манасчи, Панфилова, Махатмы Ганди, Горького, Токтогула, переулок Ново-Октябрьский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Эркин-Тоо, 4-я линия);
  • 9.30-13.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (1-я, 2-я улицы);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Калыс-Ордо», «Ак-Орго» (улицы Жаныл-Мырза, Курманджан Датки);
  • 11.00-15.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы);
  • 14.00-17.00 — 10-й микрорайон;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Кольбаева, Ибраева.

У кого намечается той

Азамат Сыдыков

Родился 3 февраля 1986 года в городе Фрунзе. Пианист, победитель и лауреат международных конкурсов.

Памятные даты

Установлены дипломатические отношения между ФРГ и Кыргызской Республикой

пресс-службы президента КР
Фото пресс-службы президента КР. Сооронбай Жээнбеков и Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, апрель 2019 года

Это случилось 3 февраля 1992 года.

Германия является одним из крупных доноров в Кыргызстане, оказывающим двустороннюю поддержку. Она также предоставляет значительные гранты в рамках многостороннего сотрудничества, в частности для совместного финансирования программ ООН, Европейского союза, Всемирного банка, АБР или ЕБРР.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Каный Калмурзаев

Родился 3 февраля 1932 года в городе Кызыл-Кие Ошской области. Доктор геолого-минералогических наук.

Специалист в области общей и региональной геологии, металлогении, геофизики (сейсмологии и радиогеологии). Организатор и первый директор Института сейсмологии АН Киргизской ССР, член-корреспондент АН Киргизской ССР.

Опубликовал более 140 научных работ, в том числе 10 монографий. Под его руководством защищены 4 докторские и 10 кандидатских диссертаций.

Умер в 1998 году.

Родился поэт Александр Зайцев

open.kg
Фото open.kg. Александр Зайцев
Родился 3 февраля 1935 года в городе Кызыл-Кие Ошской области.

С 1985-го был редактором многотиражной газеты «Сельмагпевец» завода сельхозмашиностроения.

Перевел на русский язык книгу Абзии Кыдырова «Веселая азбука», отдельные произведения Толена Шамшиева, Токтосуна Самудинова, Маркабая Ааматова и других.

Печатается с 1960 года. Первый поэтический сборник «Работа» издан в 1972-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142235/
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