В тюрьмах и СИЗО не хватает контролеров и медиков. Какие вакансии есть в ГСИН

В пенитенциарной системе страны ощущается нехватка сотрудников и работников. Государственная служба исполнения наказаний объявляет набор на ряд вакансий.

Кто нужен ГСИН?

— старший инспектор — врач терапевт, инспектор — врач невропатолог, врач-офтальмолог госпиталя и поликлиники ГСИН (Бишкек);

— врач-гинеколог, врач-педиатр, врач-невропатолог в учреждение № 2 (женская колония в селе Степном, Чуйская область);

— фельдшер в учреждение № 3 (село Ново-Покровка, Чуйская область);

— начальник медицинской части врач-фтизиатр в учреждение № 10 (Джалал-Абад);

— врач-терапевт — хирург в учреждение № 16 (село Беловодское, Чуйская область);

— врач-стоматолог в учреждение № 19 (село Жаны-Жер, Чуйская область);

— врач-лаборант, фельдшер в учреждение № 21 (Бишкек);

— врач-терапевт в учреждение № 25 (Ош);

— начальник отделения — врач, врач-фтизиатр, врач лаборант в учреждение № 31 (село Молдовановка, Чуйская область);

— врач-рентгенолог, врач-реаниматолог, врач-нарколог, врач-психиатр, врач-терапевт, фельдшер, врач-невропатолог в учреждение № 47 (Бишкек).

Требования к кандидатам:

• образование высшее (медицинское);

• прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам), кроме женщин;

• возраст до 35 лет;

• знание русского и кыргызского языков.

Кого еще не хватает в тюрьмах

В колониях для осужденных не хватает контролеров. Вакансии есть в исправительных учреждениях № 1, 2, 3, 8, 10, 14, 16, 19, 21, 27, 31, 47, 50 и 53, расположенных в Чуйской, Джалал-Абадской областях и городе Бишкеке.

Теперь о требованиях к кандидатам, претендующим на вакансию контролера:

• среднее, среднее-специальное или высшее образование;

• прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам);

• возраст до 30 лет;

• рост не ниже 165 сантиметров.

О главном: зарплате и бонусах

выход на пенсию по льготному исчислению выслуги лет (1 день службы за 1.5 дня);

заработная плата для контролеров от 15 тысяч сомов и выше в зависимости от выслуги лет;

заработная плата старших инспекторов—врачей от 18 тысяч сомов и выше в зависимости от выслуги лет;

присвоение специального звания с момента назначения;

другие социальные гарантии, предоставляемые сотрудникам УИС.

Все заинтересованные кандидаты могут присылать резюме на электронный адрес: ukrorg215@mail.ru или предоставить по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 106.

Телефоны для справок: +996312438460, +996312438210.