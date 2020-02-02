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Общество

В тюрьмах и СИЗО не хватает контролеров и медиков. Какие вакансии есть в ГСИН

В пенитенциарной системе страны ощущается нехватка сотрудников и работников. Государственная служба исполнения наказаний объявляет набор на ряд вакансий.

Кто нужен ГСИН?

  • — старший инспектор — врач терапевт, инспектор — врач невропатолог, врач-офтальмолог госпиталя и поликлиники ГСИН (Бишкек);
  • — врач-гинеколог, врач-педиатр, врач-невропатолог в учреждение № 2 (женская колония в селе Степном, Чуйская область);
  • — фельдшер в учреждение № 3 (село Ново-Покровка, Чуйская область);
  • — начальник медицинской части врач-фтизиатр в учреждение № 10 (Джалал-Абад);
  • — врач-терапевт — хирург в учреждение № 16 (село Беловодское, Чуйская область);
  • — врач-стоматолог в учреждение № 19 (село Жаны-Жер, Чуйская область);
  • — врач-лаборант, фельдшер в учреждение № 21 (Бишкек);
  • — врач-терапевт в учреждение № 25 (Ош);
  • — начальник отделения — врач, врач-фтизиатр, врач лаборант в учреждение № 31 (село Молдовановка, Чуйская область);
  • — врач-рентгенолог, врач-реаниматолог, врач-нарколог, врач-психиатр, врач-терапевт, фельдшер, врач-невропатолог в учреждение № 47 (Бишкек).

Требования к кандидатам:

• образование высшее (медицинское);
• прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам), кроме женщин;
• возраст до 35 лет;
• знание русского и кыргызского языков.

Кого еще не хватает в тюрьмах

В колониях для осужденных не хватает контролеров. Вакансии есть в исправительных учреждениях № 1, 2, 3, 8, 10, 14, 16, 19, 21, 27, 31, 47, 50 и 53, расположенных в Чуйской, Джалал-Абадской областях и городе Бишкеке.

Теперь о требованиях к кандидатам, претендующим на вакансию контролера:

• среднее, среднее-специальное или высшее образование;
• прохождение военной или альтернативной службы (по семейным обстоятельствам);
• возраст до 30 лет;
• рост не ниже 165 сантиметров.

О главном: зарплате и бонусах

  • выход на пенсию по льготному исчислению выслуги лет (1 день службы за 1.5 дня);
  • заработная плата для контролеров от 15 тысяч сомов и выше в зависимости от выслуги лет;
  • заработная плата старших инспекторов—врачей от 18 тысяч сомов и выше в зависимости от выслуги лет;
  • присвоение специального звания с момента назначения;
  • другие социальные гарантии, предоставляемые сотрудникам УИС.

Все заинтересованные кандидаты могут присылать резюме на электронный адрес: ukrorg215@mail.ru или предоставить по адресу: Бишкек, улица Ибраимова, 106.
Телефоны для справок: +996312438460, +996312438210.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142234/
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