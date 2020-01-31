Четыре налоговика уволены в 2019 году после жалоб кыргызстанцев

В 2019-м после жалоб граждан уволили четырех сотрудников Государственной налоговой службы Кыргызстана. Об этом сообщили в ведомстве.

По его данным, всего в прошлом году в службу поступило 179 обращений и жалоб граждан и налогоплательщиков. Из них в письменном виде — 82 сообщения, по электронной почте — 46, на телефон доверия и горячую линию — 48, через СМИ — 3.

«Из поступивших обращений и жалоб 119 заявлений касались неправомерных действий сотрудников налоговых органов и 29 содержали сведения о несоблюдении субъектами предпринимательства норм налогового законодательства, остальные касались вопросов налогового законодательства», — рассказали в ГНС.

По итогам служебных расследований наказали 58 сотрудников. Из них 4 уволены, 10 получили строгий выговор, 16 объявили выговор, 17 — замечание, 5 получили неполное соответствие, 6 строго предупреждены.