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Общество

Финансовые трудности в «Востокэлектро». Численность сотрудников оптимизируют

ОАО «Востокэлектро» оказалось в сложном финансовом положении, численность сотрудников компании оптимизируют. Об этом сообщили в пресс-службе Нацэнергохолдинга.

Как отмечается, ранее совету директоров акционерного общества рекомендовали произвести оптимизацию штатной численности и для эффективного обслуживания абонентов двух областей — Иссык-Кульской и Нарынской — перевести офис компании из Каракола в Балыкчи.

«Однако коллектив компании обратился с просьбой пересмотреть принятое решение, оставить управление акционерного общества в Караколе, но при этом оптимизировать число сотрудников в двух областях. Учитывая просьбу, принято решение не менять адрес компании и поручить коллективу (профсоюзу) совместно с генеральной дирекцией и советом директоров акционерного общества оптимизировать структуру ОАО «Востокэлектро», — говорится в сообщении.

В Нацэнергохолдинге подчеркивают, что сокращение не затронет работников оперативно-ремонтных бригад и другого технического персонала во избежание ухудшения качества обслуживания потребителей.

Оптимизацию проведут за счет тех, кто вышел на пенсию по достижению возраста.

Все сотрудники компании, попавшие под сокращение, будут зачислены в резерв кадров. В последующем они в первоочередном порядке будут трудоустроены в случае появления вакансии.

Напомним, читатели 24.kg неоднократно жаловались на работу ОАО «Востокэлектро». Недавно жительница Иссык-Кульской области прислала счет, который ей выписали в компании почти на 60 тысяч сомов. Как выяснилось, сотрудники ОАО ошиблись.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142182/
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