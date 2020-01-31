10:19
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Бишкекчане могут оценить работу патрульной службы в онлайн-анкетировании

В рамках мониторинга работы Службы патрульной милиции запустили онлайн-анкету, благодаря которой жители Бишкека могут поделиться мнением о ее работе. Об этом сообщила пресс-служба Гражданского союза «За реформы и результат».

По ее данным, мониторинг позволит проанализировать, насколько патрульная милиция соответствует общественным ожиданиям, удалось ли снизить уровень коррупции и внедрить сервисный характер в ее работе. Люди могут рассказать о личном опыте взаимодействия с сотрудниками СПМ.

Опрос продлится в течение недели.

Помимо онлайн-анкеты, Гражданский союз проведет физический опрос горожан, сотрудников и руководства патрульной милиции, городских служб, которые соприкасаются с правоохранительными органами.

«Результаты мониторинга послужат основанием для совершенствования работы Службы патрульной милиции и будут представлены парламенту, МВД и общественности», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября 2019 года в Бишкеке начала работать новая патрульная милиция, сотрудников которой набирали через открытый конкурс.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142152/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
На создание патрульной милиции по всему Кыргызстану потратят 456 миллионов сомов
В Бишкеке произошло семь аварий с участием машин патрульной милиции
О первых итогах работы патрульной милиции рассказал начальник ГУВД Бишкека
Инспекторы Патрульной милиции помогли водителю заглохшей машины
Инспектора прокатили на капоте машины. УПСМ выясняет подробности
Выехал на встречную полосу. Водитель маршрутки оштрафован
Таксист, сорвавший нагрудную камеру инспектора, задержан
ДТП на Южной магистрали. Двое граждан обратились за медицинской помощью
ДТП на Южной магистрали. Опубликовано видео аварии с участием двух джипов
Патрульной милиции не хватает 144 сотрудника. На службу приглашают гражданских
Популярные новости
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Бизнес
Новая услуга от&nbsp;банка &laquo;Бай Тушум&raquo;. Запланируй визит в&nbsp;банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно!
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
Покупайте товары онлайн в&nbsp;BTB market.kg Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
31 января, пятница
10:18
Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в банк заблаговременно! Новая услуга от банка «Бай Тушум». Запланируй визит в б...
10:11
Начни с себя! Депутату предлагают раскрыть источники финансирования его НКО
10:01
Почему в Кыргызстане нет оппозиции. Эксперты о карманных оппонентах
10:00
Коронавирус в Китае. ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации
09:59
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 31 января