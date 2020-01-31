Бишкекчане могут оценить работу патрульной службы в онлайн-анкетировании

В рамках мониторинга работы Службы патрульной милиции запустили онлайн-анкету, благодаря которой жители Бишкека могут поделиться мнением о ее работе. Об этом сообщила пресс-служба Гражданского союза «За реформы и результат».

По ее данным, мониторинг позволит проанализировать, насколько патрульная милиция соответствует общественным ожиданиям, удалось ли снизить уровень коррупции и внедрить сервисный характер в ее работе. Люди могут рассказать о личном опыте взаимодействия с сотрудниками СПМ.

Опрос продлится в течение недели.

Помимо онлайн-анкеты, Гражданский союз проведет физический опрос горожан, сотрудников и руководства патрульной милиции, городских служб, которые соприкасаются с правоохранительными органами.

«Результаты мониторинга послужат основанием для совершенствования работы Службы патрульной милиции и будут представлены парламенту, МВД и общественности», — говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября 2019 года в Бишкеке начала работать новая патрульная милиция, сотрудников которой набирали через открытый конкурс.