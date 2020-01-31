Представители бизнес-ассоциаций выступают против законопроекта об НКО

Представители бизнес-ассоциаций выступили против инициативы депутата Жогорку Кенеша Бактыбека Райымкулова, которая обязывает НПО отчитываться об источниках финансирования.

Защищая свой законопроект, автор привел в пример Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Армению, Азербайджан и Беларусь. Бактыбек Райымкулов отмечает, что некоммерческие организации в этих странах отчитываются, как тратятся их грантовые деньги.

«Принятие законопроекта усилит индекс доверия населения к некоммерческим организациям и повысит прозрачность деятельности. Преимущества открытости информации очевидны, и если некоммерческие организации так же, как и государственные органы, станут прозрачны, это в свою очередь будет способствовать сотрудничеству между государством и гражданским сектором», — считает нардеп.

Однако члены бизнес-ассоциаций утверждают, что этот документ не нужен. По их мнению, действующее законодательство Кыргызстана уже обязывает НКО предоставлять налоговикам и Соцфонду сведения о своей деятельности, включая финансовое положение, о наличии имущества, расходы, численность и состав работников, данные о зарплате.

«Инициатива о контроле за НКО — это попытка установить дополнительный, а по существу, избыточный контроль, то есть свидетельствует о повышенном, пристрастном и «нездоровом» внимании к деятельности некоммерческих организаций», — отмечается в тексте.

Они призывают разработчиков отозвать законопроект, поскольку он противоречит Конституции и международным обязательствам Кыргызстана.

Ранее раскритиковали законопроект Бактыбека Райымкулова эксперты правовой клиники «Адилет». Они подчеркивают, что по результатам проведенного анализа выяснилось, что законопроект содержит массу правовых норм, несущих серьезные вызовы и угрозы демократическим ценностям правового государства. А отдельные элементы противоречат общепризнанным принципам и нормам международного права, а также конституционным гарантиям и законодательной базе. С просьбой отодвинуть рассмотрение скандальной инициативы обратился к парламентариям и омбудсмен Токон Мамытов.