Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерты, выставки

Театры

1-2 февраля. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00.

1 февраля. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 февраля. Концерт «Виват, оперетта!»

Прозвучат популярные и всеми любимые произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара, Исаака Дунаевского, Узеира Гаджибекова, Насыра Давлесова в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 февраля. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетицию очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать ее и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2 февраля. Концерт «Махабатка кезигүү»

В Малахитовом зале театра пройдет вечер кыргызского романса и песни с участием ведущих солистов кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 февраля. Спектакль «Белый носорог»

Спектакль по мотивам производственной пьесы Александра Гельмана «Протокол одного заседания».

Мастерская «Группы 705», 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

1 февраля. Празднование Всемирного дня платка

В программе мотивационные выступления от известных женщин Кыргызстана, мастер-классы по завязыванию элечека, платка и рукоделию, мехенди от лучших мастеров, фотостенды, конкурсы и еще много интересного.

ТРЦ «Бишкек Парк», 14.00.

1 февраля. Презентация фильма «Карта мечты»

После презентации выступит крутейшая Q-поп-группа из Казахстана Ninety one.

«Асанбай-центр», 17.00.

1 февраля. Концерт группы «Эльсинор»

Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит свои лучшие композиции, а заодно отметит и день рождения вокалиста Виктора.

Бар «111», 21.00.

1 февраля. Концерт группы «Театр теней»

Как написали сами участники группы, они играют рок, блюз и прочую ерунду.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.30.

1-2 февраля. «Шоу под дождем» (Санкт-Петербург)

Театр танца «Искушение» доказывает, что у любви нет срока годности. Вот уже 10 лет они безрассудно влюблены в сцену, танец и своих многочисленных зрителей. Десять лет — это юбилей легендарного шоу.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Выставки, ярмарки

30 января — 15 февраля. Выставка «Наследие земли Владимирской»

В августе 2019 года Джумабек Базарбаев и Айжан Мамбетова отправились в путь по «Золотому кольцу». Уже к началу 2020-го авторы подготовили огромный материал по Суздалю, Ростову Великому, Владимиру и Чебоксарам. Выставка посвящена 70-летию народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева и объявленному Перекрестному году Кыргызстана и России.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Мастер-классы, лекции, тренинги

1 февраля. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом. Жители города, обессилевшие от разгула мафии, выносят решение пересажать в тюрьму всех мафиози до единого. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения всех мирных горожан.

Кафе La Maison Du Voyageur, 18.00.

Для детей

1 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

2 февраля. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.