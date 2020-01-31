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Общество

Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерты, выставки

Театры

1-2 февраля. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 12.00.

1 февраля. Мелодрама «Нежность Натахи»

Женщина по имени Натаха едет на любимую дачу, где проводит лучшие моменты жизни, прячется в тишине и пишет стихи. В поезде она встречает первую школьную любовь, одноклассника Коляна, который до сих пор живет в ее сердце.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

1 февраля. Концерт «Виват, оперетта!»

Прозвучат популярные и всеми любимые произведения Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара, Исаака Дунаевского, Узеира Гаджибекова, Насыра Давлесова в исполнении ведущих солистов кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 февраля. Мистический фарс «Шесть персонажей в поисках автора»

События разворачиваются в театре. На репетицию очередного спектакля выходят на сцену шесть персонажей и просят актеров прервать ее и разыграть здесь и сейчас истории их жизни. Драматизм ситуации в том, что жизнь этих персонажей — сплошная трагедия недоразумений.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

2 февраля. Концерт «Махабатка кезигүү»

В Малахитовом зале театра пройдет вечер кыргызского романса и песни с участием ведущих солистов кыргызской оперы.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

2 февраля. Спектакль «Белый носорог»

Спектакль по мотивам производственной пьесы Александра Гельмана «Протокол одного заседания».

Мастерская «Группы 705», 18.00.

Акции, концерты, фестивали, кино

1 февраля. Празднование Всемирного дня платка

В программе мотивационные выступления от известных женщин Кыргызстана, мастер-классы по завязыванию элечека, платка и рукоделию, мехенди от лучших мастеров, фотостенды, конкурсы и еще много интересного.

ТРЦ «Бишкек Парк», 14.00.

1 февраля. Презентация фильма «Карта мечты»

После презентации выступит крутейшая Q-поп-группа из Казахстана Ninety one.

«Асанбай-центр», 17.00.

1 февраля. Концерт группы «Эльсинор»

Их песни крутят по радио, а тексты знает каждый любитель кыргызской рок-музыки. Группа исполнит свои лучшие композиции, а заодно отметит и день рождения вокалиста Виктора.

Бар «111», 21.00.

1 февраля. Концерт группы «Театр теней»

Как написали сами участники группы, они играют рок, блюз и прочую ерунду.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.30.

1-2 февраля. «Шоу под дождем» (Санкт-Петербург)

Театр танца «Искушение» доказывает, что у любви нет срока годности. Вот уже 10 лет они безрассудно влюблены в сцену, танец и своих многочисленных зрителей. Десять лет — это юбилей легендарного шоу.

Кыргызская национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.00.

Выставки, ярмарки

30 января — 15 февраля. Выставка «Наследие земли Владимирской»

В августе 2019 года Джумабек Базарбаев и Айжан Мамбетова отправились в путь по «Золотому кольцу». Уже к началу 2020-го авторы подготовили огромный материал по Суздалю, Ростову Великому, Владимиру и Чебоксарам. Выставка посвящена 70-летию народного артиста СССР Чолпонбека Базарбаева и объявленному Перекрестному году Кыргызстана и России.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Мастер-классы, лекции, тренинги

1 февраля. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом. Жители города, обессилевшие от разгула мафии, выносят решение пересажать в тюрьму всех мафиози до единого. В ответ мафия объявляет войну до полного уничтожения всех мирных горожан.

Кафе La Maison Du Voyageur, 18.00.

Для детей

1 февраля. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать и об истории искусства, и о человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии дети создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 10.00.

2 февраля. Сказка «Белоснежка и семь гномов»

Детей ждет встреча с самой красивой принцессой Белоснежкой, озорными гномами, умным Кактусом, веселой Ромашкой, бесстрашным Принцем, любовь которого освободит Белоснежку от злых чар мачехи Королевы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142106/
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