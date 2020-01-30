Цифра дня. 105 миллионов сомов потратят на капремонт школ и детсадов Бишкека

На капитальный ремонт школ и детских садов Бишкека в городском бюджете на 2020 год предусмотрено 105 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

По его словам, сейчас завершается формирование титульного списка объектов образования на капитальный ремонт.

«В каких-то объектах надо заменить окна, где-то кровлю, сантехнику, систему отопления, побелить, покрасить. Все эти работы закладываются по статье капитальный ремонт», — отметил он.

В 2019 году на капремонт выделяли 112,7 миллиона сомов. Их распредили на 54 школы и детских сада.