19:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Цифра дня. 105 миллионов сомов потратят на капремонт школ и детсадов Бишкека

На капитальный ремонт школ и детских садов Бишкека в городском бюджете на 2020 год предусмотрено 105 миллионов сомов. Об этом 24.kg сообщил вице-мэр Уланбек Азыгалиев.

По его словам, сейчас завершается формирование титульного списка объектов образования на капитальный ремонт.

«В каких-то объектах надо заменить окна, где-то кровлю, сантехнику, систему отопления, побелить, покрасить. Все эти работы закладываются по статье капитальный ремонт», — отметил он.

В 2019 году на капремонт выделяли 112,7 миллиона сомов. Их распредили на 54 школы и детских сада.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142102/
просмотров: 55
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. 18 блокадников Ленинграда проживают в Кыргызстане
Цифра дня. 76 улиц Бишкека получат названия
В Нарыне ученики двух школ могут провести зиму без отопления
В Кыргызстане построили 15 новых школ
Новые школы на деньги коррупционеров. Сооронбай Жээнбеков заложил капсулы
Мэрия Бишкека отремонтирует столовые в трех школах
В селе Чон-Талаа Баткенского района дети учатся в неотапливаемых классах
Популярные новости
No&nbsp;comments. Водитель справил нужду прямо из&nbsp;салона маршрутки в&nbsp;центре Бишкека No comments. Водитель справил нужду прямо из салона маршрутки в центре Бишкека
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Бишкеке у&nbsp;пассажира рейса из&nbsp;Таиланда заподозрили коронавирус В Бишкеке у пассажира рейса из Таиланда заподозрили коронавирус
Девять продуктов, чтобы не&nbsp;заразиться коронавирусом из&nbsp;Китая Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA «Керемет Банк» приглашает оценить удобство бесконтактных карт VISA
Покупайте товары онлайн в&nbsp;BTB market.kg Покупайте товары онлайн в BTB market.kg
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
30 января, четверг
19:00
Цифра дня. 105 миллионов сомов потратят на капремонт школ и детсадов Бишкека Цифра дня. 105 миллионов сомов потратят на капремонт шк...
18:47
Бюджетников заставляют страховать жилье от пожара
18:30
31 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:12
В жилмассиве проложили канализацию, но потом дорогу не восстановили
18:01
Затонированное авто прокурора Баткена. Милиционеры тонировку не нашли