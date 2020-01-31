Есть ли в Кыргызстане политическая оппозиция? Опрос

Политическая оппозиция в любом государстве является важным явлением. Она не дает расслабляться тем, кто в данный момент у власти, и предлагает альтернативные пути развития. Это, конечно, в идеале.

Наличие оппозиции — один из важных элементов борьбы за власть. Она дает людям альтернативу, за кого голосовать, например, на выборах.

В Кыргызстане в октябре пройдут выборы нового состава Жогорку Кенеша. Уже сейчас различные политические партии начинают заявлять о желании побороться за места в парламенте.

А как вы думаете, есть ли среди них действительно оппозиционные?