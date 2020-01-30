Девять продуктов, чтобы не заразиться коронавирусом из Китая

Число погибших от коронавируса в Китае растет каждый день. По последним данным онлайн-карты, разработанной учеными, 170 человек умерли, у почти восьми тысяч диагностированы симптомы заболевания. Число выздоровевших, по данным ВОЗ, — 133 человека.

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Как отмечают медики, болезнь поражает верхние и нижние дыхательные пути, по симптомам схожа с ОРВИ и гриппом.

Глава экспертной комиссии Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик распространения коронавируса наступит в течение семи-десяти дней.

А вот завотделением Республиканской клинической инфекционной больницы Зарина Балтабаева сообщила, что люди с крепким иммунитетом могут легко перенести болезнь, вызванную коронавирусом, на ногах, и даже не понять, что переболели.

Как укрепить свой иммунитет, 24.kg рассказала завотделом Центра профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека (ЦГСЭН) Айнагуль Рыскулова.

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По ее словам, кроме общеизвестных мер — проветривать помещение, чаще гулять на свежем воздухе, мыть руки с мылом, — необходимо и правильное сбалансированное питание. «В рационе обязательно должны присутствовать белки. Пища должна быть разнообразной и содержащей достаточно микроэлементов и витаминов, особенно С», — сказала медик.

Она перечислила продукты, которые должны присутствовать в рационе каждого человека, если он не хочет заболеть.

1 Лимон Лимон

Считается, что лимон кладезь витамина С. Айнагуль Рыскулова рекомендует: пропустить цитрусовый через мясорубку или мелко нарезать, добавить немного сахара и есть по чайной ложке не менее трех раз в день.

2 Облепиха Облепиха

Еще один лидер по содержанию винамина С: в облепихе его даже больше, чем в лимоне. Полезные свойства сохраняются даже в засушенных ягодах. Если каждый день пить облепиховый чай, о всех простудных и вирусных заболеваниях вскоре можно будет забыть.

3 Смородина Смородина

Эту ягоду называют рекордсменом среди культурных растений по содержанию витамина С. Замороженная или в виде варенья — она одинаково полезна. В ней также много других витаминов — А, В6, В12, кальций, калий, железо, магний и натрий.

4 Шиповник Шиповник

Самый могучий источник витамина С — шиповник. Завотделом ЦГСЭН рекомендует употреблять сироп из шиповника, который можно купить в любой аптеке. Или запастись сушеными ягодами, заливать их по 10 штук с вечера кипятком, а утром пить вместо чая. Этот напиток повышает иммунитет.

5 Квашеная капуста Квашеная капуста

Замыкает пятерку продуктов, богатых витамином С. Айнагуль Рыскулова делится своим рецептом: заправить квашеную капусту оливковым маслом и добавить мелко нарезанный лук. Такой вкусный салат восполняет необходимую дозу витаминов.

6 Лук Лук

О полезных свойствах лука говорить излишне. Каждый знает, что это природный антибиотик.

7 Чеснок Чеснок

Кроме защиты от вирусов и простуды, чеснок также полезен тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он снижает артериальное давление и уровень холестерина в организме.

8 Творог Творог

Домашний творог тоже должен стать обязательным в рационе. Айнагуль Рыскулова советует есть его каждый день, не менее 150 граммов за один прием. Можно добавить к творогу смородину, облепиху или лимон и усилить их полезное воздействие на организм.

9 Одно яйцо Одно яйцо

Одно вареное яйцо на завтрак — не только сытно, но и полезно. Витамины А, В2, В5, В6, В9, В12, D, К, Н, РР, а также биотин, кальций, магний, цинк, селен, медь, марганец, железо — это еще не полный список содержащихся в вареном яйце полезных элементов. С такой защитой никакой коронавирус не страшен.