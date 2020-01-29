30 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

0.00-3.00 – жилмассив «Келечек» (западная сторона);

9.00-17.00 – 5-й микрорайон, 58, улица Суюмбаева, 148, 150, жилмассивы «Рухий Мурас» (улицы 6-я, 7-я), «Калыс-Ордо», «Ак-Ордо» (улицы Курсант, Манжыл-Ата, Аккула, Тундук, Тастар-Ата, Барсбек), отрезки улиц Ташаузской, Курчатова, Поваринской, Панфилова, Байтика Баатыра, Эркиндик, Токтогула, Орозбекова, Тыныстанова, Чуйкова, Разакова, Боконбаева;

9.00-12.00 – жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Адигине), отрезки улиц Бейшеналиевой, Боконбаева, Московской;

9.30-14.00 – отрезки проспекта Чуй, улиц Западной, Ереванской, Гражданской, Курманджан Датки;

9.30-17.00 – отрезки улиц Лермонтова, Жибек Жолу, Веселой, БЧК, Карасаева, Карадарьинской, Медерова;

9.30-13.00 – микрорайон «Тунгуч», 59-65, 64/1, 64/2, 67, 57, 68, 70, 71;

10.00-18.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Оберон, Кереге-Таш);

11.00.15.00 – жилмассив «44 га»;

13.00-17.00 – отрезки улиц Лермонтова, Ибраева, Сокулукской, Кольбаева;

14.00-17.00 – жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Бегматова, Шаты, Берекет).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 – села Озерное (улицы Фрунзе, Зеленая, Молодежная), Торт-Гул (улицы Мадиева, Кыдыкеева, Аптечная, Озгоруш), Берлик (улицы Фабричная, Западная);

00.00-03.00 – села Мраморное, Озерное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Рассвет, Аламедин (улицы Алма-Атинская, Панфилова, переулки Дальний, Гагарина, Заводской, Некрасова), Садовое (улицы Учхозская, Садовая, Новостройка, ГЭС-3), Лебединовка (улицы Чапаева, Калинина, Мичурина, проспекты Ленина, Победы);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 – села Джаны-Джер (1-й микрорайон), Фрунзе (улицы Ново-Садовая, Юбилейная, Садовая), Нижне-Чуйское (улица Фрунзе), Сокулук (улицы Калинина, Пионерская);

8.30-17.00 – села Кунтуу (улицы Спортивная, Правда, Школьная, Сейдесембаева, Исмаила, 60 лет Киргизии, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная), город Шопоков (улицы Джержинского, Школьная, Советская);

Кантский РЭС