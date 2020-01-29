Сегодня скончался журналист и бывший редактор газеты «Агым» Эрнис Асек уулу. Об этом 24.kg сообщили его коллеги.

По их словам, он умер сегодня в больнице от сердечного приступа. Эрнису Асек уулу было всего 49 лет.

Отмечается, что Эрнис Асек уулу работал шеф-редактором в газетах «Асаба», «Агым», «Баягы Асаба», «Де-Факто», других изданиях, сочинял стихи и занимался переводом текстов.

Эрнис Асек уулу был младшим братом основателя газет «Асаба» и «Агым» Мелиса Эшимканова, известного кыргызстанского журналиста, который скончался в сентябре 2011 года. Ему было 47 лет.