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Общество

Масштабы коронавируса в Китае превзошли атипичную пневмонию

Фото © REUTERS/The Central Hospital of Wuhan. Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань

Новый коронавирус в Китае превысил показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS), вспышка которой произошла в 2002 году в провинции Гуандун. Об этом сообщило РИА Новости.

По последним данным, количество подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса 2019-nCoV достигло 6 тысяч 57 человек, 132 умерли, 110 излечились.

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Атипичная пневмония (тяжелый острый респираторный синдром, SARS) распространялась в КНР с ноября 2002-го по июнь 2003-го. Тогда в стране зарегистрировали 5 тысяч 327 случаев заражения, погибли 349 человек. SARS распространилась в 30 государствах мира, ею заболели почти 8,5 тысячи человек, более 900 погибли.

В конце 2019 года китайские власти сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части республики, был установлен возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV.

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Помимо Китая, случаи заболевания зарегистрировали в США, Таиланде, Канаде, Сингапуре, Южной Корее и других странах. У больных наблюдаются повышенная температура, кашель и одышка.

Вирус передается воздушно-капельным путем с расстояния 1-2 метра, а также контактным способом — через прикосновение грязными руками к глазам, отмечают китайские специалисты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141973/
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