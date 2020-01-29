Airbus показал, как работает его новейший самолет BelugaXL

Первый «рабочий» полет новейшего грузового самолета Airbus BelugaXL состоялся в январе 2020 года. Концерн снял об этом небольшой ролик, пишет «Популярная механика».

Рейс проходил из британского Бротона, где на борт загрузили комплект крыльев Airbus A350 XWB, которые доставили в немецкий Бремен. Затем грузовой самолет вернулся во Францию, в Тулузу, где находится участок окончательной сборки Airbus.

Новый грузовой самолет получил необычный дизайн и внешне напоминает белуху (вид зубатых китов из семейства нарваловых). Его длина — 63,1 метра , а размах крыла — 60,3 метра . Грузоподъемность самолета — 53 тонны. Борт используют для транспортировки крупногабаритных деталей, которые Airbus применяет при производстве различных моделей самолетов.

Всего выпустят шесть экземпляров BelugaXL — ввод в эксплуатацию остальных пяти лайнеров состоится до конца 2023-го.