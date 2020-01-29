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Общество

Фото обмерзшего полицейского в Казахстане обсуждают в соцсетях

Аномальные снегопады обрушились на Казахстан в последние дни. Как сообщают СМИ РК, обильные осадки в Нур-Султане в январе 2020 года повторили рекорд 1964-го. 

В школах отменили занятия, движение на дорогах затруднено. 

По информации Polisia.kz, на дороге Темиртау  Караганда образовался затор, несколько машин застряли в снегу. На помощь им пришли полицейские, они спасли от замерзания около 40 человек. Особо отличились двое сотрудников полиции Карагандинской области  Дамир Кудайберген и Рыскали Жазыкбаев. Они эвакуировали всех людей в микроавтобусы по восемь-десять человек и отправили в город.

После завершения спасательной операции полицейские опубликовали фотографии. Одна из них стала популярной. На ней замерзший полицейский отогревается в автомобиле.

Polisia.kz
Фото Polisia.kz

Как видно на фото, на дорогах, помимо плохой видимости, сохраняется низкая температура. Работник полиции Дамир Кудайберген рассказал, что на трассах «хоть и холодно, но они не теряют позитива».

Polisia.kz
Фото Polisia.kz

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141922/
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