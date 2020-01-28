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Общество

Вместо детской площадки стройкомпания хочет возвести очередной дом в Бишкеке

Вместо детской площадки стройкомпания хочет возвести дом. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по соцвопросам сообщил депутат Казыбек Эргешов.

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По его словам, стройкомпания огородила муниципальную землю в районе улиц Медерова и Элебаева, которая предназначалась для детской площадки, и начала рыть котлован.

Вице-мэр Уланбек Азыгалиев подтвердил, что строительство первого дома начали самовольно, без разрешительных документов.

«По этому поводу и мы, и Госэкотехинспекция обращались в правоохранительные органы. Строительство началось без разрешительных документов. Компания оформляла их параллельно, что запрещено законодательством. Но 30 декабря 2019 года она получила положительное заключение госэкспертизы в Госстрое. По новой редакции положения о порядке выдачи разрешительных документов это заключение является основанием для начала строительно-монтажных работ», — сказал он.

Уланбек Азыгалиев добавил, что муниципалитет снова обратился в правоохранительные органы за юридической оценкой того, правильно ли дана экспертиза, огорожен муниципальный участок. «Сейчас они проводят проверку, идут следственные мероприятия», — сказал он.

По словам вице-мэра, ранее данный объект курировало не городское, а республиканское управление Госэкотехинспекции. «Недавно был скандал, там в отделе кого-то уволили, кого-то посадили», — отметил он.

Депутат потребовал, чтобы стройкомпания вернула муниципальный участок и благоустроила его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141875/
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