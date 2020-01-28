22:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Летом в Бишкеке заработает новый муниципальный сад

Летом в Бишкеке заработает новый муниципальный детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ранее в здании дошкольного учреждения в микрорайоне № 6 располагался филиал Социального фонда. В прошлом году его передали на баланс мэрии. В сентябре в нем начали капитальный ремонт.

Читайте по теме
В Бишкеке появятся два новых детских сада

«Работы завершены на 80 процентов. Компания-подрядчик работает с опережением графика», — отметили в мэрии.

По данным муниципалитета, уже отремонтированы инженерные сети, восстановлены системы отопления, водоснабжения и канализации. В здании поменяли кровлю, поставили новые окна и двери, обустроили санузлы и вернули прежнюю планировку. Детский сад рассчитан на шесть групп.

«С наступлением тепла строители займутся благоустройством территории — уложат брусчатку, восстановят бассейн, обустроят детские площадки, поставят новую ограду. Садик будет готов к лету», — добавили в мэрии.

На капитальный ремонт из городского бюджета выделено 19 миллионов 896 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141870/
просмотров: 90
Версия для печати
Материалы по теме
Голодные, больные, раздетые. С приходом зимы выпускники детдомов едва выживают
Двум выпускникам детдомов в Бишкеке выделили комнаты в общежитии
Сироты при живых родителях. Как детям помогают адаптироваться
Справедливость восторжествовала. Мэрия Бишкека передала жилье выпускнику детдома
Служебные квартиры депутатов предлагают отдать выпускникам детских домов
Детским домам Кыргызстана пересматривают тариф на электричество
Детским домам и интернатам Кыргызстана могут снизить тариф на электричество
Генпрокуратура Кыргызстана должна заняться защитой прав выпускников детдомов
Государство не помогает детям-сиротам Кыргызстана. Это делает бизнес
Депутаты предлагают решение проблем детдомовцев с жильем. Кабмин молчит
Популярные новости
Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева Канцлер Германии Ангела Меркель прислала открытку семье Алмазбека Атамбаева
Новый вирус в&nbsp;Китае. В&nbsp;соцсетях распространяют фейки о&nbsp;зараженных в&nbsp;Кыргызстане Новый вирус в Китае. В соцсетях распространяют фейки о зараженных в Кыргызстане
24.kg не&nbsp;обладает доказательствами о&nbsp;причастности Матраимовых к&nbsp;контрабанде 24.kg не обладает доказательствами о причастности Матраимовых к контрабанде
В&nbsp;Бишкеке мужчина напал на&nbsp;женщину с&nbsp;ребенком. Милиция проверяет сообщение В Бишкеке мужчина напал на женщину с ребенком. Милиция проверяет сообщение
Бизнес
Globus открыл магазин в&nbsp;&laquo;Рабочем городке&raquo; и&nbsp;запустил интернет-магазин Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Итоги планового развития 4G&nbsp;LTE-сети О! за&nbsp;месяц 2020 года Итоги планового развития 4G LTE-сети О! за месяц 2020 года
Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и&nbsp;России Как Джеруй способствует укреплению отношений Кыргызстана и России
Инвестиционный климат: в&nbsp;КР подписано первое соглашение о&nbsp;режиме стабилизации Инвестиционный климат: в КР подписано первое соглашение о режиме стабилизации
28 января, вторник
22:42
Летом в Бишкеке заработает новый муниципальный сад Летом в Бишкеке заработает новый муниципальный сад
22:15
В Бишкеке за 28 дней намусорили почти на полмиллиона сомов
21:46
Таксист бросил пассажирку с инвалидностью. Начато досудебное производство
21:26
Хранилище мумий в Египте нашли благодаря ворам
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 января: без осадков