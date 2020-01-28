Летом в Бишкеке заработает новый муниципальный сад

Летом в Бишкеке заработает новый муниципальный детский сад. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, ранее в здании дошкольного учреждения в микрорайоне № 6 располагался филиал Социального фонда. В прошлом году его передали на баланс мэрии. В сентябре в нем начали капитальный ремонт.

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«Работы завершены на 80 процентов. Компания-подрядчик работает с опережением графика», — отметили в мэрии.

По данным муниципалитета, уже отремонтированы инженерные сети, восстановлены системы отопления, водоснабжения и канализации. В здании поменяли кровлю, поставили новые окна и двери, обустроили санузлы и вернули прежнюю планировку. Детский сад рассчитан на шесть групп.

«С наступлением тепла строители займутся благоустройством территории — уложат брусчатку, восстановят бассейн, обустроят детские площадки, поставят новую ограду. Садик будет готов к лету», — добавили в мэрии.

На капитальный ремонт из городского бюджета выделено 19 миллионов 896 тысяч сомов.