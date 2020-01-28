Топ-11 наивных вопросов про коронавирус, которые задают люди

С распространением коронавируса из Китая, жертвами которого уже стали 107 человек, в социальных сетях стали плодиться самые невероятные мифы, связанные с ним.

Редакция 24.kg собрала самые наивные вопросы про коронавирус и попросила директора департамента профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения Толо Исакова ответить на них.

1 Можно ли заразиться, посетив кафе с китайской кухней? Вирус во внешней среде не устойчив, передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. У нас коронавирус еще не зарегистрирован. Оснований для таких резких мер нет. Некоторые в СМИ говорят, что чуть ли не встречались с самим больным, это все чушь. Вирус погибает при низких и высоких температурах.

2 Я заказал товар из Китая. Какова вероятность, что в посылке может содержаться вирус? Вирус неустойчив. Он просто погибнет. Вирус живет в организме, а в окружающей среде, на поверхностях он сохраняется недолго.

3 В соцсетях распространяется информация, что не следует есть бананы и мандарины из Китая, потому что они заражены. Правда ли это? Нет. Это может быть проявлением торговой конкурентной войны. Был факт, что к нам обратились с просьбой запретить импорт определенной продукции, потом выяснилось, что у заявителя — бизнес и он таким методом решил устранить конкурентов.

4 Можно ли вылечиться от коронавируса народными средствами? Их можно использовать для поднятия иммунитета, лишним не будет. Но вылечить — нельзя! Также на вирусы не действуют антибиотики, только антивирусные препараты. Вообще заниматься самолечением не стоит. При первых симптомах обращаться к врачу и оставаться дома. У нас же люди ходят по гостям, тоям, на работу. Если заболел, надо показать высокую культуру и объяснить родственникам, почему не можешь присутствовать на мероприятии.

5 Мне надо в Китай, стоит ехать или нет? Пока мы рекомендуем воздержаться от поездок в Китай. Конечно, запретить это делать никто не может. Но принимать решение должен сам человек. Кроме того, Китай сам принимает беспрецедентные меры для борьбы с вирусом, закрывает некоторые провинции и города.

6 Если заразился, я умру? Вылечиться от коронавируса можно, и такие случаи уже зафиксированы. С другой стороны, возьмем тот же грипп. Умирают не от него, а от осложнений. Поэтому, если вы почувствовали, что заболеваете чем-либо, обращайтесь к врачу.

7 Стоит ли бояться китайцев, находящихся в Кыргызстане? Всех граждан, которые приезжают к нам из Китая, мы берем на учет и под наблюдение местных органов здравоохранения. Даже тех, у кого нет никаких симптомов. По последним данным ВОЗ, инкубационный период при коронавирусе — 10 дней. Все это время они будут находиться под наблюдением.

8 Стоит запастись хлоркой? Соблюдать меры личной гигиены надо всегда: мыть руки, проводить влажную уборку, тщательно мыть посуду, проветривать помещение, избегать мест скопления людей. Чрезмерную дезинфекцию проводить не стоит.

9 Я слышал, коронавирус — это биологическое оружие Китая. Правда? Не думаю. Как Китай против себя будет такие действия предпринимать? Никаких реальных подтверждений пока нет.

10 Распространяют информацию, что коронавирус не терпит алкоголя — это правда? Такую сказку придумали, наверное, те, кто хочет или любит выпить.