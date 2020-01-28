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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Топ-11 наивных вопросов про коронавирус, которые задают люди

С распространением коронавируса из Китая, жертвами которого уже стали 107 человек, в социальных сетях стали плодиться самые невероятные мифы, связанные с ним.

Редакция 24.kg собрала самые наивные вопросы про коронавирус и попросила директора департамента профилактики заболеваний и экспертизы Министерства здравоохранения Толо Исакова ответить на них.

1

Можно ли заразиться, посетив кафе с китайской кухней?

Вирус во внешней среде не устойчив, передается контактно-бытовым и воздушно-капельным путем. У нас коронавирус еще не зарегистрирован. Оснований для таких резких мер нет. Некоторые в СМИ говорят, что чуть ли не встречались с самим больным, это все чушь.

Вирус погибает при низких и высоких температурах.

2

Я заказал товар из Китая. Какова вероятность, что в посылке может содержаться вирус?

Вирус неустойчив. Он просто погибнет. Вирус живет в организме, а в окружающей среде, на поверхностях он сохраняется недолго.

3

В соцсетях распространяется информация, что не следует есть бананы и мандарины из Китая, потому что они заражены. Правда ли это?

Нет. Это может быть проявлением торговой конкурентной войны.

Был факт, что к нам обратились с просьбой запретить импорт определенной продукции, потом выяснилось, что у заявителя — бизнес и он таким методом решил устранить конкурентов.

4

Можно ли вылечиться от коронавируса народными средствами?

Их можно использовать для поднятия иммунитета, лишним не будет. Но вылечить — нельзя!

Также на вирусы не действуют антибиотики, только антивирусные препараты. Вообще заниматься самолечением не стоит. При первых симптомах обращаться к врачу и оставаться дома. У нас же люди ходят по гостям, тоям, на работу. Если заболел, надо показать высокую культуру и объяснить родственникам, почему не можешь присутствовать на мероприятии.

5

Мне надо в Китай, стоит ехать или нет?

Пока мы рекомендуем воздержаться от поездок в Китай. Конечно, запретить это делать никто не может. Но принимать решение должен сам человек.

Кроме того, Китай сам принимает беспрецедентные меры для борьбы с вирусом, закрывает некоторые провинции и города.

6

Если заразился, я умру?

Вылечиться от коронавируса можно, и такие случаи уже зафиксированы. С другой стороны, возьмем тот же грипп. Умирают не от него, а от осложнений. Поэтому, если вы почувствовали, что заболеваете чем-либо, обращайтесь к врачу.

7

Стоит ли бояться китайцев, находящихся в Кыргызстане?

Всех граждан, которые приезжают к нам из Китая, мы берем на учет и под наблюдение местных органов здравоохранения. Даже тех, у кого нет никаких симптомов.

По последним данным ВОЗ, инкубационный период при коронавирусе — 10 дней. Все это время они будут находиться под наблюдением.

8

Стоит запастись хлоркой?

Соблюдать меры личной гигиены надо всегда: мыть руки, проводить влажную уборку, тщательно мыть посуду, проветривать помещение, избегать мест скопления людей.

Чрезмерную дезинфекцию проводить не стоит.

9

Я слышал, коронавирус — это биологическое оружие Китая. Правда?

Не думаю. Как Китай против себя будет такие действия предпринимать? Никаких реальных подтверждений пока нет.

10

Распространяют информацию, что коронавирус не терпит алкоголя — это правда?

Такую сказку придумали, наверное, те, кто хочет или любит выпить.

11

Теперь наступит зомбиапокалипсис?

Нет, достаточно вспомнить те же вспышки атипичной пневмонии или птичьего гриппа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141863/
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