В Бишкеке за 28 дней намусорили почти на полмиллиона сомов

Столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами с начала 2020 года составила 46 протоколов на сумму 423 тысячи 500 сомов. Об этом сообщил департамент городского хозяйства мэрии Бишкека.
Как отмечается, столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами ежедневно патрулирует город и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства, согласно Кодексу о нарушениях, как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов.
«Спецпатруль составил протокол по статье 70 в отношении строительных компаний «Оомат» и «Толман Строй» за нарушение правил чистоты и порядка на прилегающей территории. Безответственными оказались и магазины «Байэль» и «Байчечекей», — говорится в сообщении.
Департамент просит горожан отправлять фото- и видеофакты с нарушениями для эффективной работы по указанным ниже номерам.
Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ): 0312658159, 0558588840;
Первомайский район: 0555404818;
Свердловский район: 0551551745;
Октябрьский район: 0707373373;
Ленинский район: 0500210470.