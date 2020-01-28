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Общество

В Бишкеке за 28 дней намусорили почти на полмиллиона сомов

Столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами с начала 2020 года составила 46 протоколов на сумму 423 тысячи 500 сомов. Об этом сообщил департамент городского хозяйства мэрии Бишкека.

Как отмечается, столичная санитарно-экологическая инспекция совместно с районными акимиатами ежедневно патрулирует город и выявляет нарушителей санитарных норм и правил благоустройства, согласно Кодексу о нарушениях, как среди горожан, так и хозяйствующих субъектов.

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«Спецпатруль составил протокол по статье 70 в отношении строительных компаний «Оомат» и «Толман Строй» за нарушение правил чистоты и порядка на прилегающей территории. Безответственными оказались и магазины «Байэль» и «Байчечекей», — говорится в сообщении.

Департамент просит горожан отправлять фото- и видеофакты с нарушениями для эффективной работы по указанным ниже номерам.

Санитарно-экологический патруль мэрии (СЭИ): 0312658159, 0558588840;

Первомайский район: 0555404818;

Свердловский район: 0551551745;

Октябрьский район: 0707373373;

Ленинский район: 0500210470.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141862/
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