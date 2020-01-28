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Общество

29 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-17.00 — жилмассивы «Красный строитель», 3, 4, 7-9, «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо, 15, 18, 109, Урмамбетова), отрезки улиц Коенкозова, Калыка Акиева, Исанова, Муромской, Киевской, Чуй, Дагестанской, Кривоносова, Циолковского, Фрунзе, Эркиндик, переулок Луцкий, микрорайон «Юг-2», 11;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Элебесова, Махатмы Ганди, Московской, Манасчи Сагынбая, Ала-Арчинской, Бейшеналиевой, Токтогула, переулки Коллективный, Станиславский, Аульный;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой, Айни, 3-я линия, 2-я линия, Жунусалиева, переулок Сибирский;
  • 10.00-13.00 — улица Каралаева, 13/9;
  • 13.00-17.00 — улицы Токтогула, 77, Байтика Баатыра, 137.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — «Городок энергетиков» (улица Зеленая), cела Васильевка (улица Комсомольская), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта, Мыканская, переулок Медицинский), Аламедин (улицы Гоголя, Чугуева, Набережная), Берлик (улицы Токтогула, Жумалы, Новая, Западная, Фабричная), Маевка (улицы Школьная, Больничная), Пригородное (улицы Первомайская, Маяковского), Таш-Добо (улицы Октябрь, Достук, Средняя, Кыргызская), Карла Маркса (улица Шопокова), жилмассивы «Тунгуч», «44 га»;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — поселок Северный (улица Матросова), села Фрунзе (улицы Береговая, Западная, Садовая, Проектируемая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Юбилейная), Новопавловка (улицы Крупской, Северная, Деповская), Сокулук (улицы Индустриальная, Краснодарская), Национальное (улица Садовая), город Шопоков (улицы Дзержинского, Шопокова, Школьная Советская);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Ленинское, Джайылма, Чон-Далы, Сары-Жон, город Кант (улицы 25 лет партсъезда, 60 лет СССР).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141860/
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