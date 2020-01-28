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Общество

Таксист бросил пассажирку с инвалидностью. Начато досудебное производство

Начато досудебное производство по инциденту, произошедшему 23 января в Бишкеке, когда таксист бросил пассажирку с инвалидностью на краю дороги и уехал. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

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Таксист бросил пассажирку с инвалидностью на краю дороги и уехал

Факт зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство по статье 119 «Мелкое хулиганство» Кодекса о проступках. В данное время проводится расследование в рамках настоящего досудебного производства.

Напомним, бишкекчанка Таалайкуль Асыранбек кызы, девушка с инвалидностью первой группы, 23 января в 10.20 вызвала такси на пересечении улиц Ахунбаева и Тыналиева. Таксист остановился дальше от того места, где она находилась вместе с мужем, который тоже имеет инвалидность и передвигается на инвалидной коляске. На просьбу Таалайкуль подъехать поближе, водитель отказался. Она вместе с супругом направилась к припаркованному такси. И когда уже подходили к машине, колесо коляски, в которой находился муж, провалилось в яму, и девушка вместе с ним упала и потеряла сознание. Супруг Таалайкуль стал просить о помощи, но таксист уехал, оставив их на месте происшествия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/141848/
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